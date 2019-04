Simeone: "Salir campeón con el Atleti es difícil, no te regalan nada y no puedes decaer"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Club , concedió una entrevista a Goal para analizar la actualidad del conjunto colchonero, al tiempo que para dar sus impresiones sobre diferentes temas del planeta fútbol. Una charla amena, donde el Cholo se mostró optimista, directo y sobre todo, enérgico, para hablar del pasado, del presente y del futuro del Atlético de Madrid.

Han pasado ocho años desde que llegó al Atlético de Madrid ¿cómo se ve la experiencia con el paso del tiempo? ¿Cómo recuerda la llegada al banquillo?

"Estaba conectado siempre al Atlético de Madrid. Veíamos los partidos en . Y recuerdo que iba relatando en cada partido lo que nos podía pasar…Si jugamos de visitante pasará esto, cuando juguemos de local pasará esto, ojo que cuando falten diez minutos al equipo le puede pasar lo otro.. Estaba conectado. Al final, conocía el Calderón, conocía la gente, conocía el equipo, le veía jugar.. Cuando me llamó Gil Marín y me dijo que me necesitaban. Cuando me dijo esa palabra “necesitaban”, me llenó de ilusión y sabía que todo en el Atleti saldría bien. Estaba seguro".

¿Cómo fue la adaptación al vestuario y al grupo que entonces había?

"Encontramos un grupo con una idea perfecta, un plantel bueno, diez u once que jugaban muy bien y que estaban en un momento de su vida que querían crecer. Gabi, Miranda, Godín, Mario, no me quiero olvidar de nadie. Eran esponjas desde el primer entrenamiento. Nos encontrarmos en el momento justo y sabíamos que íbamos a construir algo que enseguida prendió..Debutamos en , la pasamos mal en el primer tiempo..pero teníamos una estructura pensada. Siempre lo colectivo sobre lo individual. Siempre ha sido y siempre será así.."

El grupo está por encima del individuo y el trabajo por delante del talento..

"Es difícil. Buscamos que todos interpreten que estamos en un mismo camino. Hay matices de cuanto cobra uno, cuanto cobra otro, los egos, que son inevitables..pero luego está el amateurismo del jugador. La tendencia cada día va más en dirección a que los equipos superen a las situaciones de las grandes individualidades. Messi tiene en torno al la posibilidad de superarse día a día, pero en Argentina no, porque no le potencia porque no tiene un buen entorno para eso.."

En Argentina hay algunas críticas periodísticas salvajes a Messi ¿en tu opinión las merece?

"Respeto todo. Opinar opina todo el mundo. Messi estuvo cerquita de ganar el Mundial. No lo ganó desgraciadamente. Algunos lo critican de manera constante, pero Messi es extraordinario. ¿Cuántos Balones de Oro ha ganado? ¿Cuántos goles ha hecho? ¿Cuántas veces ha logrado darle al Barcelona una manera determinada de jugar? Sin él no sería lo mismo.."

¿Entonces?

"La crítica que hay hacia Messi no es justa. Para nada. En Argentina sobre todo. Todos comparan con Messi ¿por qué en Barcelona sí y en Argentina no? Es fácil, en Barcelona hay unos jugadores y un equipo que lo sostienen y en Argentina no existen esos jugadores. Como le pasa a Cristsiano Ronaldo en , porque Portugal no es la o el . Los equipos fortalecen al gran jugador, es fácil"

¿Qué necesitaría la selección de Argentina? ¿Cómo te gustaría que fuera tu selección?

"Es muy difícil hablar desde el pensamiento si no estoy en ese lugar. Si le hago esa pregunta a un hincha, qué haría en esa situación, no sabría lo que hacer si un día es entrenador. Ser técnico de un equipo es una cosa, ser seleccionador es otra. Hay todo un país detrás con una cultura futbolística y pasional despiadada. Genera otro ámbito que no tiene nada que ver con ser técnico de un club. Lo que me gustaría a mi es más que tener un equipo, tener una cualidad u otra, es tener la paz para poder sostener todo eso que rodea al entrenador y no se ve, que no sólo es elegir jugadores, crear un sistema o hacer una táctica... El que asume ese rol debe estar capacitado para llevar ese rol y esa es la parte más difícil del fútbol".

Entiendo que estás hablando de liderazgo. Algo básico en el fútbol..

"Sin duda. El líder..Uno se puede ir haciendo líder, pero porque tiene algo. Cuando vas a un restaurante y entra atrás otra, hay dos personas diferentes. En una te puedes fijar y piensas que transmite energía y a otra igual ni la miras. Eso sí, se ve cuando alguien transmite algo diferente. El liderazgo en los grupos se acepta o no se acepta. Considero que o se tiene el liderazgo o no se tiene. O te acepta el grupo o no. Muchas veces te invitan a charla y te piden explicarlo. Es difícil. Es un sentimiento que se transmite sin pensar y desde la normalidad. Se transmiten cosas sin pensarlas. Es difícil ser normal pero si el grupo te acepta, eres líder"

Liderazgo, energía..¿El fútbol empieza en los pies o en la cabeza del jugador?

"No tengo ninguna duda. El fútbol empieza en la cabeza del jugador. En su actitud. Hay muchos jugadores con buen pie, muchísimos, pero muy pocos que entiendan el juego. Yo creo que dentro del fútbol de hoy día, donde todo va más rápido, más que en nuestra época de jugador, hoy el futbolista tiene que tener la capacidad de interpretar el juego y ayudar a sus compañeros. Cuando comprende eso, es mejor. ¿Qué jugador es bueno? ¿Quién es buen futbolista? El que hace mejores a sus compañeros. Y de esos no hay muchos. Cuando tienes a esos jugadores, los tienes que cuidar. Tienes que ayudarles a reproducir y desarrollar ese juego. Hay chicos que tienen 222 o 23 años y no lo ven, pero les tienes que ayudar a tener esa capacidad. El fútbol empieza en la cabeza".

Una pregunta que seguro no le han hecho nunca…El estilo del Atleti. ¿Sabe a qué me refiero?

"Siempre me has escuchado decir esto. La crítica es parte de esta profesión. La opinión también. Lo que trato de decir es que dentro de los estilos, primero, hay algo claro: el estilo te lo dan los jugadores que haya en el plantel. No tengo un estilo para ir a un equipo menor y practicar yo mi estilo supuestamente. Tengo que adaptarme al club que me contrata, potenciar a esos jugadores y como empleado, hacer que el club crezca. Eso es ser buen entrenador para mí. El que lleva un estilo a un club que no puede llevar a cabo, no es un buen entrenador, porque está atentando contra el club que le contrata. ¿Correcto? Vayamos ahí.."

Pero sigamos con lo del juego ¿valen todos los estilos? ¿Hay diferencia de los estilos? ¿Son todos legítimos?

"Están aquellos que desprestigian un estilo o una manera de jugar y los que aceptamos todos los estilos diferentes. Lo que te duele, entre paréntesis y que no reúne las condiciones para esta crítica despiadada que hay en fútbol son los que desprestigian una manera de jugar. Yo no escuché a gente hablar mal de un equipo de super-posesión, de fútbol de asociación, de gente que sale para jugar de distinta manera, de un estilo de toque. De esos equipos nadie hace una crítica despiadada. No lo he escuchado nunca. Ahora, siempre he escuchado a los que les gusta el estilo de la posesión opinar desprestigiando a otros estilos diferentes y a entrenadores que defienden otra idea . Mi pregunta es ¿por qué? ¿por qué?"

No hace mucho Guardiola confesó que tuvo una charla contigo sobre el estilo de jugar y Pep dijo que tu comentaste “yo esto no lo siento, Pep”.. ¿cómo fue aquello exactamente?

“Me gustó mucho una cosa que comenté con Guardiola. Le pregunté en su momento a Pep ¿por qué juegas con Messi de falso delantero? ‘Me dijo no, en la época de Laudrup, con Stoichkov abierto al costado, era una manera de involucrarlo para poder trabajar defensivamente sin él tener una función clara..porque cuando llegábamos a cuartos o semifinales, con Messi en la derecha, pasaba que el contrario nos atacaba por el lado izquierdo siempre..’ Esa respuesta de Pep me hizo pensar y me dije, al final, dentro de su pasión por el ataque, la inteligencia de Guardiola le lleva a pensar también defensivamente para proteger a su equipo del rival"

Luego todo es compatible y complementario..

"Claro que sí. Guardiola es uno de los números uno. Logra buscar la variante en lo ofensivo pero también entiende que una parte importantísima es la porción defensiva".

¿Cómo formar un equipo entonces? ¿Hay jugadores específicos para un puesto?

"Para formar a un equipo todos tienen que tener diferentes características y funciones. Eso es vital para formar un equipo. Para integrarlo. Si todos juegan como Griezmann, el Atlético de Madrid no sería un gran equipo. Si todos juegan como Godín, tampoco. Todos tienen que buscar una situación de equipo, todos tienen que contagiarse del compañero. Lo que hace Godín tiene que contagiarse a Antoine y lo que hace Antoine a Godín. Y que todas esas funciones sean adaptables para el estilo de juego del Atlético de Madrid. Si un día me toca estar en otro lado, habrá que buscar otras características.."

Jugadores concretos. Morata tuvo muchas críticas antes de venir al Atleti pero..

"Morata es un jugador de fútbol. Le tiras la camiseta y juega. Ha jugado en grandes equipos, tiene entusiasmo e ilusión. Se encontró con un vestuario fuerte como grupo y enseguida entró en un rol muy competitivo con Correa, Costa, Antoine..Morata mostró enseguida su potencial. Ojalá siga con nosotros. Tiene cosas por mejorar, pero cuando él intuyo que ve continuidad, eleva su nivel y es de los mejores delanteros de Europa"

Y ¿Diego Costa cómo..?

[No deja acabar la pregunta y responde, acelerado] " Es un animal, Diego Costa es un animal..Nos hizo sufrir un partido ante el Barcelona cuando necesitábamos sus características, seguro, es un jugador al que necesitábamos para ese partido, pero yo no soy de los entrenadores que a partir de un episodio genere sensaciones negativas. Yo valoro el todo y con Costa hay más positivo que negativo".

Siempre argumentas que la sensación de grupo y familia es tan importante como lo que pasa dentro del campo

"Los cuerpos hablan. Lo que nos importa es lo que el cuerpo marca. Cuando hay gente que quiere competir, pelear y está interpretando lo que necesita el equipo, está más cerca de lo que me gusta a mí. Hay jugadores que se adaptan rápido, otros menos y otros que deben mejorar..Al final, los cuerpos hablan".

Thomas y Rodri son una realidad...pero ¿esa pareja es el futuro en el Atleti?

"Rodri ha enganchado desde el inicio. Es buenísimo. Tiene que mejorar. Lo discuto, lo peleo y le provoco para que juegue mucho más, para que crezca mucho más. A más pases dados a Griezmann, a Lemar, para avanzar, si suma más pases buenos, el equipo siempre va a jugar bien. Si busca pases lateralizados, si suma muchos de esos pases, el equipo va a ser chato. No avanza en el juego. Si la toca Juanfran a pase de Rodri veinte veces no es mejor que si acierta seis o siete en transición hacia adelante, donde se rompen líneas..Veo a Busquets, el mejor de todos, y en dos simples pases, no hace 30 hacia adelante, pero sí te acierta 12 o 14 pases para romper líneas. Menos pase laterales y más verticales..Cuando se dice, hay que asegurar la pelota, es cierto. Para hacer respira al equipo. Pero si tengo un tiempo para verticalizar y se pierde la posibilidad de aprovechar el desmarque, no sirve. Thomas es más vertical que Rodri. No es que sea mejor, es más vertical. Puede ser que pierda más pelotas porque no es tan fácil jugar en vertical. Cuando Rodri mejore eso, va a ser aún mejor. Tiene juego aéreo, recupera pelota, es un jugador centrado, es un chico enorme..y va a mejorar, seguro”

El tema del presupuesto..Siempre que usted habla de dinero, algunos se ofenden..Explíquelo

"Hay situaciones diferentes. Cuando empezamos hace mucho tiempo hablando de equipos con los presupuestos diferentes hay situaciones que también son diferentes. Cuando toca perder con un equipo menor, aparece la crítica. Pero a la larga, los equipos quedan donde marca su presupuesto. A donde voy, es que salir campeón no es fácil, no es tan fácil…El Atleti salió campeón en el 96 después de 25 años conmigo como futbolista y luego conmigo como entrenador salimos de nuevo campeones después de 18 años..Lo único que espero es trabajar para salir campeón cada cinco o seis años, pero competimos duro y no es tan fácil..Donde tenemos que trabajar es en intentar ser segundo, tercero, segundo, tercero..y cuando los mejores, con el Barça de Messi y veremos quién trae el Madrid el año que viene..nuestro objetivo es que ser campeón no tarde en llegar 25 años o 18 años..Ese es nuestro objetivo. Tenemos que trabajar para seguir ahí.."

Pero hay quien cree que ser segundo no sirve, sólo el primero..

"¿Cuántas veces quedó segundo el Atleti en su historia? Nueve, nueve..No es tan fácil. Y salimos segundo el año pasado. Y vamos segundos este. ¿Se puede mejorar? Se puede. Claro que se nos tiene que exigir. Les invitamos a todos a que nos exijan. La realidad nuestra es salir tercero. Nuestra realidad es ser tercero. Si no somos terceros, entiendo todas las críticas. Si superamos eso, siempre estaremos dando un paso más cerca..Yo le digo a los jugadores, salir campeón con el Atleti es distinto, todo cuesta el doble, no te regalan nada, no puedes decaer..Salir campeón con el Atleti es dificilísimo, es estar 38 fechas pam, pam, pam, pam…Otros ganan 4-0 y 5-0 cada día, nosotros vamos a ganar 4-0 tres partidos, diez 2-1 y quince por 1-0..Cuando la gente habla, tiene que saber. Estamos creciendo, tenemos un gran estadio, ahora somos más fuertes. Estamos creciendo como club, el equipo va ocupando lugares importantes ¿No tenemos que perder como perdimos con la Juventus? Claro que sí. ¿Pero que podemos perder con la Juventus? Claro que sí. El día malo suyo les metimos dos goles y por desgracia, el día malo nuestro, nos hicieron tres. Tenemos que ir visualizando para dónde queremos ir. Más allá de los resultados, porque esto es un juego y puedes ganar o perder. Pero que los resultados no nos hagan sacar de foco la energía de no cambiar y seguir el camino. ¿Cuál es el camino? Salir campeón con el Atleti antes de que pasen 25 años o 18 años! Ese es el camino, pelear para acortar el tiempo de salir campeón con el Atlético de Madrid..Que no pasen 18 años para ser campeones!"

Hace unos años, en una entrevista en un canal de televisión, recomendó a los atléticos aquello de “No consuman”..¿a qué se refería exactamente?

“Hay gente que nos está esperando. Es parte de la crítica, la tienen la religión, la política, el fútbol, todo es opinable. Hay gente que está esperando a que nos vaya mal. Y nosotros vamos a trabajar para que toda esa gente siga esperando que nos vaya mal mucho.. muchísimo tiempo.”.

¿El Atleti qué es para Simeone? ¿Parte de su vida?

"Exacto. Desde los 24 años, empecé a ser importante en el Atlético de Madrid. Y en mi regreso empecé a ser importante a partir del Atlético de Madrid. Agradecimiento siempre para los hinchas que esperaron desde que viajé en el avión. Había gente que pensaba que llegando nosotros, podíamos salir campeones. Y todo lo que no sea eso, me duele. Más allá de la dificultad, de los que nos cuesta, el Atleti es parte de mi vida y siempre aspiro a salir campeón”

Rubén Uría / Víctor Jiménez

Aquí puedes ver la ENTREVISTA COMPLETA con el técnico del Atlético de Madrid