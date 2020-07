Simeone responde al interés sobre Oblak y a la actuación del Atlético respecto a Barcelona y Real Madrid

Simeone aprovechó la rueda de prensa previa al Getafe-Atlético para elogiar el éxito de la clasificación y hablar del interés del Chelsea por Oblak.

Diego Pablo Simeone, en la rueda de prensa previa al vs. , se refirió a la noticia de que el estaría dispuesto a pagar 100 millones por Oblak y el Cholo respondió: "No me sorprende, todos los años a nuestros jugadores mas importantes los quieren los mejores del mundo, es normal que se busque siempre a los mejores y nosotros tenemosmuchos. Algunos han salido y otros se han quedado, es lógico y normal que cualquiera quiera a Oblak. Es nuestro capitán y un jugador importante y ojalá contemos con su trabajo, que es enorme para el Atlético".

Insistido al respecto, reiteró su respuesta: "Repito lo mismo, es normal que quieran a un portero de sus características y valor, no me sorprende, es determinante e importante en el vestuario y año tras año ha evolucionado en todos los sentidos, como portero y dentro del grupo".

¿Obligación de meterse en Champions o éxito?

Simeone, que logró por octava vez consecutiva la clasificación para , respondió ante la pregunta de si era una obligación o es un éxito clasificarse para la Champions. "Es una responsabilidad clasificarse, siempre mirando el crecimiento que tiene el club a partir de esta posibilidad que generamos entre todos de entrar año tras año. Permite crecer en todos los ámbitos, por eso es una responsabilidad, se cumple un objetivo, que no fácil siempre cumplir los objetivos en la vida. Teneos la suerte, el trabajo y la constancia para año tras año lograrlo y permitir que el club vaya creciendo y mejorando .Cuando los objetivos se cumplen es normal que el club crezca".

Mensaje a Madrid y Barça: "Jugamos en la única liga en la que suele haber dos campeones"

Cuestionado por si quedar tercero de la Liga es un objetivo corto, lanzó un mensaje: "Sí claro, la responsabilidad no te aleja de la exigencia, y considero que esta tiene que ser siempre la más alta, somos los primeros que nos autoexigimos, pero jugamos el único torneo en le que dos equipos suelen salir campeones. En otros países no varía el campeón, en es la , en el Bayern, en el ... Aquí son dos, el y el .

Balance del Atlético postconfinamiento sobre un Madrid que ha ganado todo

Al respecto el Cholo afirmó que "el Madrid ha ganado tras el parón nueve de nueve y nosotros haciendo un gran regreso ganamos seis y empatamos tres, ya nos sacan seis puntos pese a hacerlo muy bien. Son dos equipos extraordinarios, está claro que a un partido se les puede ganar porque esto es fútbol, pero a la larga se nota. Aún así estamos ahí intentando competir y seguir generando la posibilidad de que el club pueda seguir creciendo".