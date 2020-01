Simeone: "Regalamos un tiempo, fue responsabilidad mía empezar así"

El entrenador del Atlético de Madrid compareció tras la derrota ante el Eibar.

"Puede suceder aunque no debe suceder. Por el mes de octubre y noviembre regalábamos un tiempo y hoy lo volvimos a hacer. Fue responsabilidad mía empezar así. En las segunda parte jugaron, haciendo ocasiones y jugando en campo rival, era lo que queríamos”. Con esas palabras resumió Diego Simeone la caída del en Ipurua 2-0 ante el , por la jornada 20 de .

RUBÉN URÍA: "EL ATLETI, SIN INTENSIDAD, NO ES NADA"

Consultado acerca de la primera victoria del Eibar ante el Atleti, Simeone señaló: “Es un campo muy difícil. Aquí ganábamos 0-1 o 1-2. Hoy fue un partido parecido. Ellos aprovecharon nuestras desatenciones en el primer tiempo y nosotros pudimos marcar en el segundo. Nos avisaron tres veces y a la tercera fue gol. El partido no lo controlamos, tampoco hubo gran dominio del rival pero no jugamos. Ellos jugaron como siempre, con intensidad, ideas muy claras, los conceptos que necesita el equipo. Les felicito".

El artículo sigue a continuación

Sobre la diferencia de ocho puntos que les ha sacado el en lo alto de la clasificación, el Cholo dijo que "hay que ir despacio, tener paciencia y saber cuál es el objetivo. Nos preocupamos por nosotros, no por los de arriba o los de abajo”.

Por otro lado, en cuanto a si la derrota invita a fichar a un centrodelantero, el preparador argentino contestó: "No, un resultado no me lleva a pensar algo de lo que venimos hablando desde hace bastante".