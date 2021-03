Simeone recupera sus "alas" en el momento clave de la temporada para el Atlético de Madrid

Trippier y Carrasco jugará ante el Real Madrid, Thomas Lemar es duda y Giménez tiene complicado llegar al derbi

El domingo puede ser el día "D" y la hora "H" de esta Liga. Y en el Atlético de Madrid, pese a que nadie quiere salirse del "partido a partido", saben que ganar al Real Madrid sería clave para meter aún más tierra de por medio en la clasificación. ¿Recuperará Diego Pablo Simeone a todos sus efetctivos? Pues por ahora, en ese apartado hay cara y cruz. La cara es que el Cholo ha podido contar por fin con Yannick Carrasco - recuperado del golpe ante el Granada- y con Kieran Trippier - disponible por fin después de superar la sanción de 10 semanas impuesta por FIFA por el tema de las apuestas-, dos altas esperadísimas para el Atleti. Si no hay ningún contratiempo, ambos jugarán ante el Real Madrid en el Metropolitano.

Y si la cara son la recuperación de Carrasco y el regreso de Trippier, la cruz es José María Giménez, que no tiene pinta de poder llegar al derbi después de caer lesionado en el partido ante el Levante. Otro nombre propio es Thomas Lemar, que parece que será duda hasta última hora, ya que el francés no se ha entrenado hoy con el grupo a las órdenes del Cholo, por lo que llegaría muy justo al partido. Si apura podría llegar, aunque en el Atlético de Madrid no van a correr riesgos innecesarios.

El esperado regreso de Trippier 'libera' a Llorente

El inglés viene de cumplir la sanción de diez semanas que le impuso la FA por un caso de apuestas y se ha perdido hasta doce encuentro oficiales con el Atleti. Sin embargo, ya está disponible y su regreso va a permitir no sólo dar más armonía al 3-5-2 del equipo, potenciando las alas, sino que también permitirá a Marcos Llorente adelantar su posición y dejar de ser un "parche" improvisado en el lateral derecho.

Si a la presencia de Trippier se añade la de Carrasco, el Atleti sale realmente reforzado, ya que Simeone recupera dos piezas claves en la mejor fase de juego y resultados del equipo. Con ambos en los costados, Llorente se puede liberar y asomarse más al área. Algo que sucede exactamente igual con Thomas Lemar, si es que juega, que entonces podría entrar más por dentro y dejar de tener que echar una mano por el carril. Simeone tiene motivos para estar contento: recupera sus "alas" en el momento clave de la temporada. Esperan Real Madrid y Chelsea.