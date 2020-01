Simeone: "Quedan horas para cerrar el mercado, todo puede pasar"

Diego Pablo Simeone compareció ante los medios de comunicación para hablar de la previa del partido de Liga ante el en el Santiago Bernabeú. Y además, también tuvo palabras para referirse al mercado de invierno y por supuesto, al regreso del belga Yannick Carrasco a la disciplina del equipo colchonero.

Acerca del fichaje del belga Yannick Carrasco, Simeone explicó: “¿Carrasco? Tuvimos un almuerzo largo y claro que hablamos con el club de lo que queremos. Una de las cosas era Carrasco. Por suerte lo hemos conseguido. Tiene ganas de estar aquí y eso es clave..Salió del club y volvió ahora. Es un jugador que tiene capacidad y calidad…”

Sobre el mercado de invierno, Simeone comentó: "Faltan horas para que cierre el mercado de fichajes y aún queda para que la plantilla quede cerrada". Sobre si se sentía decepcionado por la no llegada de Edinson Cavani, porque en su lugar ha llegado Yannick Carrasco, Simeone fue explícito: “No, absolutamente no”

Acerca del próximo rival en Liga, el Real Madrid, el Cholo comentó: “Creo que el rival ha crecido muchísimo en la faceta defensiva. SE le ve muy fuerte en esa situación. No sabemos de qué manera jugará porque tiene muchas variantes y puede jugar de una manera u otra porque tiene grandes futbolistas, pero sí queda claro que los detalles predominarán”

Cuestionado sobre en qué es mejor el ahora mismo que el Real Madrid, Simeone fue contundente: “No me comparo con el Madrid, no busco diferencias”