Simeone: "No me gusta saludar después de los partidos, no me gusta la falsedad"

El argentino contará con las bajas de Kondogbia, Llorente y Lemar por lesión, y de Griezmann y Savic, por sanción

Diego Pablo Simeone ha comparecido ante los medios de comunicación, en vísperas del trascendental duelo de Champions ante el Liverpool, que se disputará en Anfield. El técnico argentino ha pasado revista a la actualidad rojiblanca y confía en hacer un buen partido en casa de los "reds", que son primeros de su grupo, por delante precisamente del Atleti, al que derrotaron en el Metropolitano por 2-3.

Estado de forma de Joao Félix. "Joao viene creciendo posicionalmente y esperemos que mañana tenga un buen partido".

Preguntado de nuevo sobre por qué no saludó a Klopp al final del partido. "Lo vuelvo a reiterar, no me gusta saludar después de los partidos porque las emociones de los entrenadores son distintas. Entiendo que en Inglaterra se usa como caballerosidad pero no lo comparto: no me gusta la falsedad. De la persona no hablo porque no le conozco, sé que es un gran entrenador".

El estilo de otros equipos. "Yo jamás suelo opinar cómo juegan los contrarios, porque tengo códigos y entre los entrenadores tenemos que respetar esa situación".

Sobre el ambiente del estadio. “Anfield y el Metropolitano son dos grandes estadios con dos grandes aficionados con dos clubes que quieren seguir creciendo a nivel mundial. Mañana será otro partido diferente al de Madrid".

Revancha del 2-3 de Anfield. "Será un gran partido pero en el fútbol no hay revancha. Aquel partido en Anfield ya pasó. Nos tocó a nosotros avanzar en aquella eliminatoria y eso ya no vuelve más. Es un nuevo partido el de mañana y tendrá las consecuencias de este propio partido. Aquel quedará para el recuerdo de los atléticos".

De Paul. "Viene creciendo mucho desde Udinese y en la selección argentina se ha potenciado. El otro día hizo un partido fantástico, es cierto que Verón también tenía esa visión de juego. Ojalá que De Paul siga creciendo, quiere mejorar y es lo que más me gusta de él"

Trippier: "Habrá un ambiente eléctrico"

Kieran Trippier, lateral del equipo rojiblanco, ha manifestado en rueda de prensa: "Cuando estaba en el Tottenham, fuimos a Anfield a ganar y ahora es lo mismo en el Atlético de Madrid. El ambiente será eléctrico y será un partido muy entretenido de ver"