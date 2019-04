Simeone: "La única situación que nos acerca a LaLiga es ganar en el Camp Nou"

El técnico del Atlético de Madrid confirma la presencia de Morata y Diego Costa en el Camp Nou.

Al Atlético de Madrid solo le vale ganar en el Camp Nou si quiere seguir en la pelea por LaLiga. Y bien lo sabe Diego Pablo Simeone, que atendió a los medios en la previa de la 'final' contra el . "El no haber ganado nunca me hace ser optimista. Yo me aferro al partido de mañana y no me aferro más allá porque sería imprudente. La realidad dice que la única situación que nos acerca a tener una posibilidad es ganar mañana",dijo el 'Cholo'.

Un Simeone que, pese a darse el caso de vencer en el feudo azulgrana, cree que de poco valdrá si no se mantiene esa dinámica en el tiempo: "Si ganamos mañana, pero no ganamos los partidos que siguen, de nada nos servirá ganar en el Camp Nou. Hay que mantener el equilibrio, la continuidad y los signos de identidad que tiene este equipo. Me gusta que el Barcelona nos valore como el competidor más cercano a ellos en los últimos tiempos".

No cabe otra que ganar, y por ello fue preguntado el técnico colchonero sobre su idea de juego. ¿Saldrá al ataque el equipo del argentino o a protegerse defensivamente? "Pueden pasar las dos situaciones en distintas fases del partido. Hay que saber leer cuándo debe ser una y cuándo otra".

¿Miedo a Messi?

Se ve el Atlético con un Barcelona al que nunca ha ganado en en el Camp Nou con el 'Cholo' al mando y con un Messi que tiene a los rojiblancos como su segunda víctima favorita (28 goles). Pero no le tiene miedo el entrenador al argentino, solo respeto: "La palabra no es miedo, es respeto. Es calidad pura. Hay futbolistas que pasan por momentos en los que la precisión se eleva y eso está pasando en Messi".

Así, destacó por encima de todo Diego Pablo el "extraordinario" trabajo llevado a cabo por su homólogo Ernesto Valverde: "Está haciendo un trabajo extraordinario, compitiendo en todas las competiciones. Desgraciadamente le pasó en lo que a nosotros en Turín. Si no, hubieran ganado las tres competiciones. Pero están en una posición envidiable. Es muy difícil estar en un equipo acostumbrado a ganar y seguir ganando. Valverde está haciendo una temporada extraordinaria".

Morata y Diego Costa, listos para el Camp Nou

También confirmó Simeone lo que se vio durante la última sesión previa al viaje a la ciudad condal, que Diego Costa y Álvaro Morata estarán en el feudo blaugrana, aunque no dio más pistas: "Los dos están bien y a partir de eso decidiremos en consecuencia a lo que queremos, si juegan los tres juntos o no".

Oblak, un gran portero para un equipo grande

Por último, alabó el técnico argentino al actual Zamora de LaLiga. Un Oblak del que destacó su trabajo, aunque sin quitarle mérito al resto del bloque: "No he visto en ningún gran equipo que no haya un gran portero. Nosotros, que somos un equipo importante, tenemos un portero importante. Ya lleva años trabajando bien".