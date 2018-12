Simeone: "Es normal que el Bayern quiera pagar la cláusula, pero ya le dije a Lucas lo que quiero"

El entrenador del Atlético de Madrid reveló una conversación que tuvo con el defensor. “No me imagino cosas que no suceden”, comentó el argentino.

A la novela de Lucas Hernández parece que le faltan todavía varios capítulos. Este viernes, el que se refirió al caso del defensor fue el propio entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone: “Es normal que el Bayern quiera pagar la cláusula, pero ya le dije a Lucas lo que quiero”.

OFICIAL: Atlético de Madrid niega acuerdo entre Lucas Hernández y Bayern Munich

El argentino, en la rueda de prensa previa al partido ante Espanyol, confesó que habló tanto con el jugador como con la institución madrileña. “Lo que puedo comentarles de Lucas es que hablé con él. Tanto él como el club saben lo que pienso, lo que me gustaría”, explicó el DT. Y agregó: “Hasta hoy está con nosotros y no hay posibilidades de hablar de si se va o se queda porque está aquí. Si está disponible, jugará”.

¿Asunto aclarado? Nada de eso. Simeone, de hecho, prefiere no hablar más sobre el tema: “Hablar de supuestos imaginarios… Esperemos que sucedan o no y, en consecuencia de lo que suceda, tendremos una situación más completa. No me imagino cosas que no suceden”.