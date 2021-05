Simeone, en rueda de prensa previa al Barcelona vs. Atlético de Madrid, sobre estrenarse en el Camp Nou: "Siempre hay una primera vez en la vida"

Diego Pablo SImeone ha comparecido en conferencia de prensa previa al duelo entre Barcelona y Atlético de Madrid. El técnico argentino ha comentado la actualidad rojiblanca, se ha referido a la dificultad del partido, que podría decidir la Liga, y se ha mostrado confiado en el trabajo de sus jugadores.

Lograr la primera victoria en el Camp Nou

A Simeone le recordaron que nunca ha ganado en Liga en el Camp Nou y le preguntaron qué siente al respecto y su respueta fue clara. “¿Ganar por primera vez en el Camp Nou? Siempre hay una primera vez en la vida para todo. Siempre”.

Respecto a la clave que puede decidir el equipo campeón de Liga, lo tiene claro: “Lo mental es el secreto para que gane uno de los equipos que luchan por el título”. Añade que “iremos partido a partido y afrontar con humildad y tranquilidad lo que viene”.

En el recuerdo, la Liga ganada en el Camp Nou en la temporada 2013-2014 y los posibles paralelismos, algo que Simeone no comparte: “Tengo que ser escueto. Ningún paralelismo, porque se terminaba el campeonato y uno tenía dos resultados que le hacían campeón y ahora quedan muchos puntos. No hay ninguna similitud”.

"Suárez está reivindicando lo que no se esperaba de él"

Elogió a Suárez y Llorente, al ser preguntado por ello. “La temporada de Suárez y Llorente habla por sí sola. Son dos jugadores extraordinarios en nuestro equipo. Luis reivindicando lo que no se espera de él y Marcos haciendo uno de los mejores años de su carrera”. Y añadió que “no hablo solo de Luis, el grupo está con entusiasmo y confío en el equipo que tengo”.

"No es un plus que Koeman no se siente en el banquillo"

Respecto a la sanción de Koeman que le impedirá sentarse en el banquillo ante el Atlético y si podía suponer una ventaja, Simeone no dudó: “No veo como un plus que Koeman no se siente en el banquillo del Barcelona (por la sanción)”.

Explicó que “venimos jugando esta temporada con una idea marcada, a veces expresada de mejor manera y a veces no tan buena. No variaremos mucho de lo hecho, imagínate todo lo que venimos haciendo e intentaremos acercarnos a la mejor versión”.

Oblak, el mejor portero del mundo

Por último, y en la comparativa Oblak-Ter Stegen, el Cholo fue categórico al decir que "Oblak es seguramente el mejor portero del mundo, Ter Stegen es un gran portero también y ha estado entre los mejores sin duda”.