Simeone bendice a Joao Felix: "Queremos un chico con talento y que pueda absorber nuestras ideas"

El técnico argentino no esconde que el portugués encaja con el perfil de fichaje que están buscando.

El está cerca de fichar a Joao Felix para reforzar su ataque por la salida de Antoine Griezmann. El jugador luso ha sido visto en Madrid junto a su agente Jorge Mendes en las últimas horas y el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha hablado sobre sus cualidades.

El Cholo ha interrumpido sus vacaciones para concender una entrevista en y entre muchos temas ha analizado qué podría aportar el todavía jugador del al conjunto colchonero.

"El Atletico es un equipo históricamente que compra jóvenes para que se desarrollen. Queremos un chico con talento y que pueda absorber nuestras ideas. Como Oblak cuando vino, que no era el Oblak de hoy. Como Giménez, cuando Lucas Hernández apareció en la cantera, como Griezmann que cuando vino no era el mismo de hoy...", comentó en una entrevista a Fox Sports.

Además admitió que habrá muchos cambios en el club este verano pero lo afronta ilusionado: “Es un momento de transición difícil, pero con mucha ilusión. Es continuamente un desafío y hoy lo tenemos porque se van chicos con jerarquía que le han dado mucho al club. Buscamos que el Atlético compita otra vez como lo vino haciendo hasta ahora" No obstante, no confirmó que Rodrigo Hernández vaya a marcharse: “Aún no sabemos”.

También hizo un llamamiento a algunos jugadores de la actual plantilla para que asuman más galones: “Son siete años y medios, saliendo segundo, tercero, primero, segundo... No es fácil. Empieza una renovación que se comenzó el año pasado, que se fueFernando Torres, Gabi, ahora los Juanfran, los referentes y los hombres míos, los que me dieron la vida, que lo hicieron maravillosamente bien. En este tiempo fuimos preparando a los Oblak, Saúl, Giménez, Oblak para que ellos sean la transición de cambio de liderazgo. No son los mismos que había, hay que buscar como potenciarlos y convencerles. Si viene Joao Félix y otros con otras características a los que fueron, pues nos tendremos que renovar. En los entrenamientos iremos viendo hacia dónde van… Está claro que el desafío de este año es uno de los más complejos desde que llegamos al club”.

En cuanto a otros fichajes, Simeone quiso hacer ver que el Atleti no está interesado en Lo Celso: “Me gustan todos los que juegan bien. El lo acaba de comprar, no creo que salga, ha hecho una temporada fantástica. Es un gran jugador, sin duda. En el medio estamos bastante cubiertos, pero es un jugador importante”.