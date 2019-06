Sigue la "carrera" por João Félix: el Atlético de Madrid pisa el acelerador

Los rojiblancos saben que el fichaje es complicado, pero no es imposible

Una estrella de 19 años, un club inglés que quiere convencer al club vendedor y un club español que pelea por convencer al jugador y forzar a su equipo a negociar. Es el guión de la pelea por el fichaje de João Félix, un talento por el que suspira media Europa. El sigue ocupando la “pole position”, pero en las últimas horas el está avanzando para intentar abordar un fichaje complejo, pero no imposible. El jugador, de vacaciones en Ibiza, medita su futuro y estudia las propuestas que le traslada su agente.

La directiva del Atleti sabe que el City sigue siendo el club mejor colocado. El club “citizen” ya realizado varios acercamientos para el fichaje, manteniendo contactos con la directiva del para explorar la operación. Benfica exige los 120 millones de la cláusula, pero en el club inglés quieren rebajar el precio y negociar de club a club. Su oferta aún no llega a esos 120 millones, pero a Guardiola le gusta el jugador y el Benfica confía en que acaben pagando el precio que piden por él. Jorge Mendes, que no es el agente legal del jugador pero sí un hombre clave en la intermediación a nivel de clubes, se reunió dos veces con el City para conocer, de primera mano, sus condiciones, tal y como avanzó Goal. El salario que ofrecen los ingleses es imporante: unos 6 millones de euros netos al año por cinco temporadas. Una ficha realmente suculenta.

Atlético de Madrid, una opción que crece. A pesar de que pagar 120 millones por João Félix es algo inasumible para el club, los rojiblancos están peleando el fichaje. Si hace una semana Goal pudo saber que el club colchonero estaba dispuesto a hacer un esfuerzo por el jugador, ahora esa intención se está plasmando en diferentes movimientos. Primero, han pedido consejo y ayuda al intermediario Jorge Mendes, para acelerar la operación. Segundo, están dispuestos a ofrecer un buen sueldo, de unos 4 millones, al futbolista. Y tercero, llevan semanas tratando de convencer al jugador y a su familia. Fuentes cercanas a la negociación confirman que Benfica sabe que el Atleti, cuando cobre el dinero por Griezmann, tendrá liquidez y podrá pujar.

Como avanzó Goal hace unas semanas, el Atlético de Madrid no ve imposible fichar a João Félix. En las últimas horas, se ha apuntado en "Mundo Deportivo" que el Atleti estaría dispuesto a poner 60 millones por el mediapunta, más una cantidad en variables que llegaría a los 20 “kilos”. Otra fórmula sería “abaratar” la operación ofreciendo a jugadores del agrado del Benfica: Ángel Correa y Vitolo serían dos de las piezas que más agradan en el club “encarnado”. Jugadores que no han triunfado en el Atleti, pero tienen buen cartel y reforzarían al cuadro benfiquista en el caso de la salida de João Félix. Otra opción pasaría por hacer una buena oferta, sin llegar al 100% de sus derechos económicos, y permitir que el Benfica pueda reservarse un porcentaje de su futura venta. No obstante, el presidente del Benfica se remite a la cláusula del jugador y no para de repetir que desea que João Félix se quede, como mínimo, una temporada más en Lisboa.

Aunque en el Atleti saben que el Manchester City lleva la delantera en la “carrera” por João Félix, van a pelear su fichaje. Hay una excelente relación con Benfica, Jorge Mendes se antoja un factor decisivo en las negociaciones y el entorno del jugador parece convencido de que el Atlético es un destino atractivo: le ofrecería espacio para progresar, tener minutos y crecer como jugador a las órdenes de Simeone. La baza del Atlético de Madrid está muy clara: no pueden competir con el músculo económico del City, pero si logran tener el “sí” del jugador y de su familia, podrían forzar al Benfica a salir de su enroque y tener que negociar un precio por debajo de la cláusula. Esa es la esperanza del Atleti.