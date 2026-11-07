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Premier League
team-logoNottingham Forest
City Ground, Nottingham
team-logoManchester City
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Sigue hoy en directo el Nottingham Forest vs. Manchester City: ¿quién transmite el partido por televisión y por streaming?

Nottingham Forest vs Manchester City
Nottingham Forest
Manchester City
Premier League

Guía con todo lo que necesitas saber para ver en directo el Nottingham Forest contra el Manchester City de la Premier League de hoy.

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Previa del partido

crest
Premier League - Jornada 10
City Ground, Nottingham

Nottingham Forest contra Manchester City alineaciones

3-4-2-1
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Formación
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
M. SelsM. SelsN. MilenkovicN. MilenkovicJ. CunhaJ. CunhaMurilloMurilloM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteJ. McAteeJ. McAteeN. WilliamsN. WilliamsDaniel MuñozDaniel MuñozR. YatesR. YatesX. SchlagerX. SchlagerL. DelapL. DelapG. DonnarummaG. DonnarummaR. DiasR. DiasJ. GvardiolJ. GvardiolA. KhusanovA. KhusanovM. GuehiM. GuehiJ. DokuJ. DokuEnzo FernándezEnzo FernándezI. NdiayeI. NdiayeE. AndersonE. AndersonR. CherkiR. CherkiE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
3-4-2-1
Nottingham Forest

Once inicial

Manchester City

Suplentes

Manager

  • O. Glasner
  • E. Maresca

El Manchester City visita al Nottingham Forest en el City Ground en un partido de la Premier League, con el objetivo de poner fin a una racha de dos derrotas consecutivas en competiciones nacionales.

El gol de la victoria de Erling Haaland en los últimos minutos ante el RB Leipzig entre semana dio al equipo de Enzo Maresca un triunfo por 3-2 en la Champions League, pero el noruego reconoció sin rodeos que el City debe ser más contundente cuando se pone por delante. Los errores defensivos que permitieron al Leipzig empatar dos veces preocuparán a Maresca de cara al partido de este fin de semana.

El Forest llega en un momento complicado en la Premier League, tras perder cuatro de sus últimos cinco partidos. El equipo de Oliver Glasner ha encajado seis goles en esas cuatro derrotas y ocupa la 19.ª posición de la tabla, por lo que no puede permitirse perder en casa.

El City ocupa la segunda posición en la clasificación de la Premier League y querrá consolidarla antes del parón internacional. Haaland, que lució el brazalete de capitán entre semana, atraviesa una racha goleadora y será el hombre al que deberá frenar la defensa de Glasner.

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