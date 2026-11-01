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Sigue hoy en directo el Boca Juniors-River Plate: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Boca Juniors vs River Plate
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Una guía con todo lo que necesitas saber para ver en directo el Boca Juniors-River Plate de la Liga Profesional de hoy.

Cómo ver el Boca Juniors vs River Plate con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Aquí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

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  • Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de servicios VP de confianza (por ejemplo, ExpressVPN) y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
  • Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido (consulta la tabla de cobertura internacional de arriba).
  • Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
  • Accede al operador oficial. Visita la página web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.
  • Inicia sesión y encuentra la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

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Liga Profesional - Jornada 15

Boca Juniors recibe a River Plate en la Liga Profesional en el que siempre es el partido de mayor rivalidad del fútbol argentino. La Bombonera será el escenario de esta edición del Superclásico, en la que el equipo de Rodolfo Arruabarrena buscará prolongar su buena racha reciente.

Boca llega a este encuentro con impulso. Las victorias ante Independiente, Talleres y Vasco da Gama en la Copa Sudamericana han dado mucha confianza a la plantilla de Arruabarrena, que afronta el fin de semana en la tercera posición del Grupo A del Clausura y la segunda del Grupo A del Apertura.

River Plate, dirigido por Leonardo Ponzio, también atraviesa un buen momento. Sus últimos cinco partidos de la Liga Profesional se han saldado con tres victorias, un empate y una sola derrota. Llega a La Bombonera segundo en el Grupo B del Clausura y segundo en el Grupo B del Apertura.

Los enfrentamientos entre estos clubes en las últimas temporadas han sido igualados, con resultados favorables a ambos. Boca ganó 0-1 el duelo más reciente, disputado en abril de 2026 con River como local, mientras que River se impuso 2-1 en casa en abril de 2025.

Para Boca, una victoria consolidaría su posición cerca de la cabeza de la clasificación y enviaría un mensaje al resto de la categoría. River estará igual de decidido a sumar puntos ante su máximo rival.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el Boca Juniors vs River Plate, incluidos el canal de televisión, las opciones para seguirlo en directo por internet y la hora de inicio.

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  • R. Arruabarrena

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