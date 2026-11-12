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Liga de Campeones
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Estadi Johan Cruyff
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Sigue hoy en directo el Barcelona contra el Arsenal femenino: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Barcelona vs Arsenal Women
Barcelona
Arsenal Women
Liga de Campeones

Todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Barcelona contra el Arsenal femenino en la Champions League femenina.

Cómo ver el Barcelona contra el Arsenal femenino con una VPN

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Previa del partido

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Liga de Campeones - Jornada 4
Estadi Johan Cruyff

El Barcelona recibe al Arsenal femenino en el Estadi Johan Cruyff, en la Champions League femenina de la UEFA. Dos de los clubes más fuertes de Europa se enfrentan en un partido que promete poner a prueba las aspiraciones continentales del Arsenal.

El Barcelona de Pere Romeu llega en un gran momento de forma. Sus cuatro victorias en los últimos cinco partidos entre la Liga F y la Champions League femenina reflejan el alto nivel del equipo. Entre sus resultados recientes figuran un triunfo por 5-1 ante el Madrid Femenino y una goleada por 8-0 al HB Køge.

El Arsenal afronta este encuentro con una dinámica cada vez mejor. El equipo de Renee Slegers ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, entre ellos una victoria por 3-0 ante el SL Benfica en la Champions League y otra por 2-1 a domicilio frente al Liverpool FC femenino en la WSL el pasado fin de semana.

En la clasificación de la Champions League femenina, el Barcelona ocupa el primer puesto y el Arsenal, el quinto, lo que añade interés al encuentro mientras ambos clubes buscan definir su posición en la competición.

La última vez que se enfrentaron en esta competición, en mayo de 2025, el Arsenal ganó 1-0. El Barcelona querrá reafirmarse en casa.

Barcelona contra Arsenal Women alineaciones

4-3-3
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Formación
Arsenal Women crest
Arsenal Women
ARS
4-2-3-1
team-logoC. Collteam-logoR. van Astenteam-logoE. Brugtsteam-logoA. CamaraI. ParedesI. Paredesteam-logoS. Schertenleibteam-logoC. SerrajordiP. GuijarroP. GuijarroE. PajorE. PajorC. HansenC. Hansenteam-logoC. PinaM. RodriguezM. RodriguezT. HindsT. HindsS. CatleyS. CatleyE. FoxE. FoxL. WilliamsonL. WilliamsonG. StanwayG. StanwayC. FoordC. FoordF. MaanumF. MaanumL. BaumL. BaumK. LittleK. LittleA. RussoA. Russo
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Arsenal Women
ARS
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Barcelona

Once inicial

Arsenal Women

Suplentes

Manager

  • P. Romeu
  • R. Slegers

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