Cómo ver el Angel City FC contra el Boston Legacy FC con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde puedas encontrarte con restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede ayudarte.

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de servicios VP de confianza (por ejemplo, ExpressVPN ) y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de servicios VP de confianza (por ejemplo, ) y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor . Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido (consulta nuestra tabla de cobertura internacional más arriba).

. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido (consulta nuestra tabla de cobertura internacional más arriba). Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede al operador oficial. Entra en la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

Inicia sesión y encuentra la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfruta del partido.

Previa del partido

NWSL - Jornada 28 1 nov 2026 - 17:00

El Angel City FC recibe al Boston Legacy FC en un partido de la temporada regular de la NWSL. Ambos equipos llegan en circunstancias muy distintas y con objetivos diferentes para este encuentro.

El Angel City de Leif Gunnar Smerud ha sido uno de los equipos más regulares de la liga últimamente, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. Llega a este encuentro tras ganar 2-0 al Bay FC y buscará consolidar su posición en la mitad superior de la tabla.

El Boston Legacy FC, bajo la dirección de Filipa Patao, llega a Los Ángeles con otro tipo de impulso. Las victorias consecutivas ante el Racing Louisville y el Portland Thorns han estabilizado al equipo tras los tropiezos anteriores, aunque su posición en la liga hace que sumar puntos siga siendo una necesidad apremiante.

La distancia entre ambos equipos en la clasificación define lo que está en juego: el Angel City buscará prolongar su buena racha, mientras que el Boston necesita un resultado que le permita seguir escalando puestos.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver este partido de la NWSL, incluida la hora de inicio y la información sobre la retransmisión en directo.

Noticias de los equipos y plantillas