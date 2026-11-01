Cómo ver el Al-Gharafa contra el Al Qadsiah con una VPN

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Previa del partido

AFC Liga de Campeones - Jornada 4 2 nov 2026 - 13:15

El Al-Gharafa recibe al Al Qadsiah en la Champions League Élite de la AFC. El equipo de Pedro Martins busca poner fin a una mala racha de resultados en la competición continental ante un rival que llega en un gran momento en su liga.

El Al-Gharafa ocupa la 15.ª posición en la clasificación del grupo Oeste y no ha logrado encontrar la regularidad en su campaña en la AFC. Ha perdido dos de sus tres últimos partidos en la Champions League Élite, ante el Esteghlal y el Al Ahli, unos resultados que lo han dejado en una situación delicada en el grupo.

El Al Qadsiah de Brendan Rodgers, por el contrario, llega a este encuentro con mucha confianza. En su último partido de la Saudi Pro League goleó por 6-0 al Al Riyadh, un resultado que demuestra lo peligroso que puede ser cuando está en plena forma.

Su trayectoria continental ha sido más discreta. El Al Qadsiah empató 1-1 con el Al-Sadd en su último partido de la Champions League Élite de la AFC, aunque ese punto conseguido a domicilio lo mantiene en la lucha en la clasificación del grupo Oeste.

Con el Al-Gharafa necesitado de puntos y el Al Qadsiah decidido a aprovechar su buen momento en la liga, el encuentro tiene mucho en juego para las aspiraciones continentales de ambos. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para verlo.

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