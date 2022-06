¿Sigue en La Roja?: Claudio Bravo definió su futuro en la Selección chilena

El histórico capitán dejó en claro que continuará trabajando para ganarse su opción de entrar en los planes del técnico Eduardo Berizzo.

Antes de regresar a España para sumarse a la pretemporada del Real Betis, Claudio Bravo aprovechó sus últimas días de vacaciones en Chile para asistir a una clínica de arqueros para niños y jovenes y, tras la actividad, se refirió a su futuro en La Roja y la opción de formar parte de la nueva era al mando de Eduardo Berizzo con miras al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

El histórico capitán del combinado criollo aseguró que no ve cercano su retiro tanto a nivel Selección como en clubes. “Si uno sigue haciendo bien las cosas en el club se abren las posibilidades de seguir compitiendo al más alto nivel. Ya sea en tu club en Europa, jugando una nueva final o disputando más partidos en la Selección”.

En la misma línea, el formado en Colo Colo afirmó que “eso lo determina lo que hagas en tu equipo y cómo te estás desempeñando”.

El golero de los verdiblancos no formó parte de la gira por Asia por lo que aún no ha trabajado bajo las órdenes del ex técnico de Paraguay. No obstante, tiene una expectativa alta en torno a lo que pueda lograr el Toto en el representativo nacional. “Eduardo (Berizzo) sabe lo que es el fútbol chileno. Entiende como se mueve la Selección y conoce a muchos jugadores, porque los tuvo en el proceso a Sudáfrica 2010 en la etapa de Marcelo Bielsa”, dijo.

“Algunos chicos que eran sparring y hoy son parte del equipo los entraba él en esa etapa”, agregó el nacido en Viluco que a sus 39 años, de acuerdo a lo expresado, aún se siente parte del 'Equipo de Todos'.

El 5 de julio está previsto el regreso de los futbolistas del equipo entrenado por Manuel Pellegrini. El conjunto bético tendrá dos encuentros amistosos: ante el PSV en el Philips Stadion de Eindhoven y frente al Brentford FC, en el Brentford Community Stadium. Finalmente, la última parte de la puesta a punto tendrá lugar en Marbella. Esto, con el objetivo de llegar de la mejor forma posible al arranque liguero del segundo fin de semana de agosto donde el meta nacional apunta a ganarse la titularidad.

“Lo primero es disfrutar donde estoy y de las cosas positivas que te da el trabajo. Esto no tiene más secretos que dedicarse de lleno y ser más profesional que nunca. Las cosas se dan de forma natural. He tenido la fortuna que todo se me ha dado de manera positiva, pero siempre ligado al trabajo y la constancia”, cerró.