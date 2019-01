Real Betis 3-2 Girona: Victoria de infarto en el Villamarín

El gol del cántabro de penalti, en el último suspiro, rompía el empate en un encuentro de máxima igualdad entre verdiblancos y albirrojos.

Ni Betis ni Girona atravesaban su mejor momento en Liga. Ninguno de ellos había logrado una victoria en éste 2019. Había ganas de sumar tres puntos y más después de que ambos se clasificasen para los cuartos de final de la Copa del Rey. Con un ojo puesto en la eliminatoria, ambos conjuntos se enfrentaban en esta jornada en lo que se vislumbraba como un duelo titánico.

El Betis inició en el encuentro muy enchufado. Con un Bartra generando situaciones de mucho peligro a través de sus incursiones por el costado izquierdo. El gol no iba a esperar. Aún no se había cumplido el cuarto de hora en el Benito Villamarín cuando un gran golpeo de Cristian Tello de falta directa, inauguraba el marcador. El jugador verdiblanco golpeaba el balón con la diestra y superando la barrera, introducía el cuero por la escuadra. Los de Quique Setién pudieron ampliar el marcador en esos primeros minutos pero el cuadro visitante confió en sus posibilidades. La reacción se demoró hasta la media hora. A pesar de la ausencia de Stuani por sanción, Doumbia estaba consiguiendo que esa sensible baja se notase menos sobre el terreno de juego. De una recuperación del marfileño, nacía el empate del conjunto albirrojo pasada la media hora. Barragán, ante la presión de su rival y en una inexplicable cesión, metía en un lío a los suyos. Doumbia recuperaba por la izquierda y jugaba con Portu que vio la entrada de Aleix García. Éste último, lograba batir desde fuera del área a Pau López y colocaba la igualada en el marcador. Apenas ocho minutos después, volvía a repetirse un error garrafal atrás. A Pau López se le escapaba el esférico ante un Portu que no perdió la oportunidad de enviar un centro hacia el corazón del área que remataba Doumbia al fondo de las mallas.

Los errores castigaron a un Betis que avisó en los primeros instantes tras la reanudación. El colegiado anulaba un gol a Bartra por fuera de juego pero en la siguiente acción, los verdiblancos no fallaban. Un contragolpe de manual iniciado por Lo Celso que continuó Canales por la izquierda para culminar con una asistencia a Loren que ya en el interior del área remataba con la derecha para firmar el 2-2. A partir de ahí, el ritmo del partido crecía. Intensidad, alternativa en el juego y ocasiones entre dos equipos que se estaban dejando la piel sobre el verde del Villamarín. En mitad del caos, hubo también tiempo para el debut del mexicano, Diego Lainez que dejó buenas sensaciones en sus primeros minutos con su nueva elástica.

Una última jugada decidió el encuentro. Fue claro el penalti de Douglas sobre Lo Celso que se encargaba de transformar Canales. Triunfo para un Betis que consigue reencontrarse con el triunfo en éste 2019. Derrota para el Girona que no debe empañar el gran encuentro realizado por los de Eusebio Sacristán que finalmente se marchan de vació. No hay tiempo para lamentarse. La ida de los cuartos de la Copa está a la vuelta de la esquina.