Cómo ver el Philadelphia Union contra el Toronto FC con una VPN

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Previa del partido

Major League Soccer - Jornada 34 7 nov 2026 - 16:00 Subaru Park

El Philadelphia Union recibe al Toronto FC en el Subaru Park de Chester en un partido de la temporada regular de la Major League Soccer con importantes implicaciones para ambos equipos en la clasificación de la Conferencia Este.

El Union de Ryan Richter llega a este encuentro tras una racha complicada. La derrota por 1-0 ante el FC Cincinnati en su último partido prolongó una serie en la que solo ha logrado una victoria en sus últimos cinco encuentros. La presión aumenta sobre un equipo que querrá defender su puesto de playoff.

El Toronto FC llega a Pensilvania después de atravesar sus propias dificultades. El equipo de Robin Fraser perdió por 3-1 ante el Atlanta United en su último partido, un resultado que habrá dolido dadas las circunstancias de aquel encuentro, y solo ha ganado dos de sus últimos cinco partidos de liga.

El Union ocupa la sexta posición de la Conferencia Este, mientras que el Toronto es duodécimo. Esa distancia en la clasificación añade tensión al duelo: el Philadelphia necesita volver a ganar y el Toronto necesita puntos para salir de una situación complicada.

Ambos equipos tienen calidad suficiente para ofrecer un partido disputado, pero ninguno ha mostrado la regularidad necesaria para sentirse cómodo. En esta fase de la temporada, tanto el buen momento de forma como la confianza son frágiles.

A continuación encontrarás toda la información necesaria para ver el partido.

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