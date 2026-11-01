Cómo ver el Boca Juniors contra River Plate con una VPN

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Previa del partido

Liga Profesional - Jornada 15 1 nov 2026 - 13:00

Boca Juniors recibe a River Plate en la Liga Profesional, en el que siempre es el partido de mayor rivalidad del fútbol argentino. La Bombonera será el escenario de esta edición del Superclásico, en la que el equipo de Rodolfo Arruabarrena buscará prolongar su buena racha reciente.

Boca llega a este encuentro con impulso. Las victorias ante Independiente, Talleres y Vasco da Gama en la Copa Sudamericana han dado mucha confianza a la plantilla de Arruabarrena, que afronta el fin de semana en el tercer puesto del Grupo A del Clausura y el segundo del Grupo A del Apertura.

River Plate, dirigido por Leonardo Ponzio, también atraviesa un buen momento. Sus últimos cinco partidos en la Liga Profesional se han saldado con tres victorias, un empate y una sola derrota. Llega a La Bombonera en el segundo puesto del Grupo B del Clausura y el segundo del Grupo B del Apertura.

Los enfrentamientos entre ambos clubes en las últimas temporadas han sido igualados, con resultados favorables a uno y otro. Boca ganó el duelo más reciente por 1-0, cuando visitó a River en abril de 2026, mientras que River se impuso por 2-1 en su propio estadio en abril de 2025.

Para Boca, una victoria consolidaría su posición cerca de lo más alto de la tabla y enviaría un mensaje al resto de la categoría. River estará igual de decidido a sumar puntos ante su máximo rival.