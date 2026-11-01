Cómo ver el Bay FC contra el San Diego Wave FC con una VPN

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Previa del partido

NWSL - Jornada 28 1 nov 2026 - 17:00

El Bay FC recibe al San Diego Wave FC en un partido de la temporada regular de la NWSL que llega en un momento crucial de la campaña: el Decision Day del 1 de noviembre decidirá el Shield y las posiciones definitivas de acceso a los playoffs.

El San Diego llega en buena forma. El equipo de Jonas Eidevall ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y ocupa el segundo puesto de la clasificación de la NWSL, en plena lucha por las primeras posiciones. En su encuentro más reciente empató 2-2 con el Boston Legacy FC, un resultado que mantuvo ajustada la pugna por el Shield.

Al Bay FC, dirigido por Emma Coates, le ha costado encontrar la regularidad. Afronta este partido tras perder tres de sus últimos cinco encuentros, incluida una derrota por 2-0 ante el Angel City FC en el más reciente, y ocupa la 14.ª posición.

El contraste entre ambos equipos no podría ser mayor. El San Diego pelea por el Shield, mientras que el Bay FC busca terminar la temporada en mejores condiciones.

Con el Decision Day cada vez más cerca y cada punto en juego, este partido tiene mucho en juego para al menos uno de los dos equipos. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber para ver este duelo de la NWSL.

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