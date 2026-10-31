Cómo ver el Washington Spirit contra el Chicago Stars con una VPN

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Previa del partido

NWSL - Jornada 28 1 nov 2026 - 17:00

El Washington Spirit recibe al Chicago Stars en un partido de la temporada regular de la NWSL con consecuencias claras en ambos extremos de la clasificación.

El Spirit de Adrian Gonzalez llega al encuentro en tercera posición de la NWSL. Sus últimos resultados han sido irregulares, pero jugar en casa contra el colista le da la oportunidad de afianzarse en la mitad alta de la tabla.

El Chicago Stars llega en serios apuros. El equipo de Martin Sjoegren ocupa el 16.º puesto de la competición y ha perdido sus cinco últimos partidos, una racha que ha dejado su temporada en una situación delicada.

El Spirit puede señalar su victoria por 3-0 sobre el Chicago Stars en septiembre como prueba de su dominio en este enfrentamiento. Fue el duelo más reciente entre ambos equipos y marcó la pauta de una rivalidad que ha sido muy desigual en 2026.

Sobre el papel, este desplazamiento ofrece pocos motivos para el optimismo al Chicago. Cinco derrotas consecutivas y una diferencia de goles que refleja la presión a la que está sometido el equipo hacen que el partido sea un reto difícil ante un rival que aún aspira a terminar entre los tres primeros.

Esto es todo lo que necesitas saber para ver el Washington Spirit contra el Chicago Stars.

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