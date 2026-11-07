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Copa
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Sigue en directo el Vasco da Gama vs. Palmeiras hoy: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Vasco da Gama vs Palmeiras
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Guía con todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el partido de Copa entre Vasco da Gama y Palmeiras.

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Previa del partido

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Copa - Semifinales

El Vasco da Gama recibe al Palmeiras en un partido de Copa en el que el equipo de Pedro Emanuel buscará poner fin a su mala racha ante uno de los clubes brasileños que atraviesa mejor momento.

El Vasco ocupa el 13.º puesto de la Serie A y solo ha ganado dos de sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente, una victoria por 1-3 ante el Athletico Paranaense en la Serie A, ofreció motivos para el optimismo, pero la derrota por 1-4 frente al Flamengo y la caída ante Boca Juniors en la Copa Sudamericana durante esa misma racha ponen de manifiesto la irregularidad que ha marcado su temporada.

El Palmeiras llega con un estado de ánimo muy distinto. El equipo de Abel Ferreira ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ya se ha asegurado un puesto en la final de la Copa Libertadores, reflejo de una plantilla concentrada y bien organizada a estas alturas de la campaña.

El conjunto visitante venció al Vasco por 1-0 en el partido de ida de Copa hace apenas unos días y ha dominado los enfrentamientos recientes entre ambos, incluida una victoria por 4-1 en la Serie A en agosto. El Vasco tendrá que rendir muy por encima de su nivel reciente para cambiar la dinámica.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre dónde ver en directo este partido de Copa.

Noticias de los equipos y plantillas

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  • P. Emanuel

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