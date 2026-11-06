Cómo ver el DC United contra el New York City FC con una VPN

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Previa del partido

Major League Soccer - Jornada 34 7 nov 2026 - 16:00 Audi Field

El DC United recibe al New York City FC en el Audi Field de Washington, DC, en un partido de la temporada regular de la Major League Soccer al que ambos equipos llegan con motivaciones muy distintas.

El DC United de Rene Weiler llega en una situación desesperada. Cinco derrotas consecutivas en la MLS, incluida una por 3-0 en casa ante el Columbus Crew el 31 de octubre, han dejado al DC United anclado en la 14.ª posición de la Conferencia Este, con la temporada prácticamente acabada.

El NYCFC llega en la 11.ª posición del Este y aún tiene algo por lo que jugar cuando la temporada regular entra en su recta final. El equipo de Pascal Jansen empató 1-1 con el CF Montreal en su último encuentro, un resultado que poco ayuda a sus aspiraciones de disputar la postemporada.

El NYCFC se ha mostrado irregular durante octubre, alternando victorias con empates y derrotas, pero sigue luchando por una plaza en la postemporada cuando quedan cada vez menos partidos en la conferencia.

Para el DC United, es un partido que sencillamente debe ganar para conservar la poca dignidad que le queda en una temporada difícil. Para el NYCFC, sumar tres puntos a domicilio sería un resultado de peso y mantendría vivas sus escasas opciones de entrar en los playoffs.

Sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber sobre cómo ver en directo el DC United contra el New York City FC.

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