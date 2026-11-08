¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Primera División
team-logoCelta Vigo
Abanca Balaidos
team-logoLevante
¡Mira aquí! ESPN Premium Argentina¡Mira aquí! Disney+ Premium Argentina
Con la colaboración de

Sigue en directo el Celta de Vigo-Levante de hoy: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Celta Vigo vs Levante
Celta Vigo
Levante
Primera División

Una guía con todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Celta de Vigo-Levante de LaLiga.

Cómo ver el Celta de Vigo contra el Levante con una VPN

¿Quieres acceder a tu plataforma de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

NordVPN

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita

Mira fútbol dondequiera
  • Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
  • Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.
EspañaDAZN
MéxicoSky Sports
ColombiaDisney+ Premium Sur
ArgentinaESPN Premium Argentina
PerúDisney+ Premium Chile
ChileESPN Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
República DominicanaViX
ParaguayDisney+ Premium Argentina
UruguayDisney+ Premium Argentina
Estados UnidosFubo
  • Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
  • Visita el sitio web del operador oficial o abre la aplicación de streaming oficial de la cadena deportiva que posee los derechos.
  • Inicia sesión y encuentra la retransmisión. Regístrate o inicia sesión en la plataforma del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

crest
Primera División - Jornada 12
Abanca Balaidos

El Celta de Vigo recibe al Levante en Abanca Balaídos, en Vigo, el domingo 8 de noviembre, en un partido de LaLiga de gran importancia para dos clubes situados en extremos opuestos de la tabla.

El equipo de Claudio Giraldez ocupa la 12.ª posición en LaLiga e intentará poner fin a una racha de dos derrotas consecutivas. La derrota por 3-0 en casa ante el Rayo Vallecano el pasado fin de semana dio paso a la eliminación de la Europa League a manos del Union Saint-Gilloise, por lo que el Celta tiene terreno que recuperar tanto en la competición nacional como en la continental.

El Levante llega en peor situación. El equipo de Luis Castro ocupa la 18.ª posición y ha perdido sus dos últimos partidos de LaLiga, en los que ha encajado siete goles. Una racha que en su momento parecía prometedora, incluida una victoria por 3-1 sobre el Athletic Bilbao, se ha venido abajo desde entonces, y el viaje a Vigo ofrece poco consuelo.

Los precedentes entre ambos añaden interés. El Levante ganó el duelo más reciente por 2-3 en Balaídos en mayo de 2026, un resultado que dará confianza a la plantilla de Castro pese a sus dificultades actuales. El Celta querrá volver a hacer valer su condición de local.

Con la lucha por evitar el descenso tomando forma en la parte baja de la tabla y el Celta necesitado de puntos para alejarse del peligro, este parece un partido que ninguno de los dos equipos puede permitirse perder. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para verlo en directo.

A continuación figuran las opciones de televisión y streaming en directo para ver el Celta de Vigo contra el Levante. Si viajas al extranjero o te encuentras con restricciones geográficas, un servicio VPN como ExpressVPN puede ayudarte a acceder a tu plataforma de streaming habitual desde cualquier lugar.

Noticias de los equipos y plantillas

Celta Vigo contra Levante alineaciones probables

3-4-3
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL
Formación
Levante crest
Levante
LEV
4-2-3-1
I. RaduI. RaduM. AlonsoM. AlonsoY. LagoY. LagoSebastián CáceresSebastián CáceresS. CarreiraS. CarreiraA. FebasA. FebasJ. GalanJ. GalanI. MoribaI. MoribaF. JutglaF. JutglaH. GonzalezH. GonzalezH. AlvarezH. AlvarezM. RyanM. RyanN. PerezN. Perezteam-logoI. NdukweJ. ToljanJ. ToljanA. De La FuenteA. De La FuenteD. RequenaD. RequenaR. BrugueR. BrugueT. FernandezT. FernandezJ. OlasagastiJ. OlasagastiI. RomeroI. RomeroP. RatkovP. Ratkov
Levante crest
Levante
LEV
3-4-3
Celta Vigo

Once inicial

Levante

Manager

  • C. Giraldez
  • L. Castro

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Seguí a GOAL en Google