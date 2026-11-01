Cómo ver el Belgrano contra Barracas Central con una VPN

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Previa del partido

Liga Profesional - Jornada 15 1 nov 2026 - 16:30

Belgrano recibe a Barracas Central en la Liga Profesional. Ambos equipos ocupan la zona media de la tabla del Grupo B del Clausura y buscan distanciarse del resto.

El Belgrano de Ricardo Zielinski atraviesa un bache en el peor momento posible. Las derrotas consecutivas ante Aldosivi y River Plate han frenado su impulso, y aumenta la presión sobre una plantilla que rendía bien hace apenas unas semanas.

Barracas Central llega en mejor momento. El equipo de Damian Ayude ha ganado tres de sus últimos cinco partidos de la Liga Profesional, incluida una victoria a domicilio ante Atletico Tucuman, y afronta este encuentro con auténtica confianza.

El historial de enfrentamientos entre ambos clubes refleja partidos igualados y disputados. Tres de sus últimos cuatro duelos acabaron en empate y ninguno de los dos ha logrado imponerse con claridad al otro.

Belgrano necesita reaccionar tras sus últimos tropiezos. El apoyo de su afición y jugar en casa dan ventaja a los hombres de Zielinski, pero Barracas Central ha demostrado que puede ganar a domicilio.

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