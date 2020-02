Sigue el "casting" del Barça: Willian José, Loren y Ángel, favoritos

Tras la lesión de Dembélé, el Barcelona busca un delantero en el mercado

Obligado a fichar. El FC sigue trabajando en el "casting" para contratar un delantero. Los servicios médicos apuntan que se presentarán informes sobre el tiempo de baja de Ousmane Dembélé. Ese periodo de baja debe ser de 5 meses de duración, para poder acometer el fichaje que permite en casos de lesión de larga duración. Los requisitos para fichar entonces son tres según la reglamentación: sólo se podrá fichar un jugador nacional, bien de Primera División o de Segunda división o bien fichar un jugador que esté en paro y no tenga contrato en vigor. Es decir, que no se puede fichar un jugador que pertenezca a otro campeonato que no sea el español, porque entonces sería necesario un tránsfer internacional. Con esas premisas, el Barça trabaja contra el crono para buscar un fichaje que pueda dar profundidad de banquillo a su mermada plantilla. Hay varios candidatos:

Willian José ( ). Estuvo a punto de irse traspasado al , pero finalmente se quedó en la Real Sociedad. Este delantero está encima de la mesa del Barça desde hace pocas horas. Según ha podido saber Goal, Willian José pertenece en un 70 por ciento a la Real Sociedad y en un 30 por ciento al Fondo de Inversion Maldonado, controlado por una conocida agencia de representación. La Real por ahora se niega a negociar y el precio del fichaje podría ser demasiado elevado para las maltrechas arcas del Barça.

Loren Morón (Real ). Tal y como informó Goal hace unos días, el delantero del Real Betis ocupa un lugar en la terna de jugadores destacados para poder fichar por el Barça. Loren tiene contrato en vigor y una cláusula de 40 millones, ampliable a unos 60 "kilos". Cuenta con el beneplácito de Setién, que le dio la alternativa en Primera con el Betis, es goleador y puede aceptar sin pegas el rol de suplente en Can Barça. Con el Betis lleva 10 goles en lo que va de temporada, 8 en Liga. El club verdiblanco podría negociar, pero aún no tiene oferta formal del club catalán.

El artículo sigue a continuación

Más equipos

Ángel Rodríguez. ( CF) El delantero azulón es otro de los nombres que más suenan en el mercado. Sería más barato que Loren, ya que tiene una cláusula que asciende a casi 10 millones de euros. Un precio asequible para el club catalán, que no tendría que negociar de club a club y que podría acometer el fichaje si el jugador deposita ese dinero en la sede de la Liga. Tiene gol, tiene deborde, ocupa plaza nacional y podría alternar el rol de suplente con el de titular. Su posible marcha dejaría tocado al Getafe, donde está cuajando una gran temporada.

Lucas Pérez (Deportivo ). El delantero del Deportivo Alavés está siendo una de las sensaciones de LaLiga. Está en racha goleadora, es un atacante polivalente y tiene experiencia internacional. Su cláusula de rescisión es de 25 millones de euros y el Alavés tampoco está por la labor de rebajar esa cifra. Si el Barça decide activar esa opción, tendrá que desembolsar el dinero de la cláusula. Como es lógico, el Alavés no desea negociar ningún traspaso, porque Lucas es una pieza clave en su lucha por mantenerse en la categoría.

Luis Suárez ( ). Según la Cadena SER, el delantero colombiano del Real Zaragoza, en Segunda División, cedido por el , sería otro de los posibles nombres que baraja la secretaría técnica azulgrana como recambio de urgencia para la lesión de Ousmane Dembélé.