Cómo ver el Brighton & Hove Albion contra el Brentford con una VPN

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Previa del partido

Premier League - Jornada 10 8 nov 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

El Brighton & Hove Albion recibe al Brentford en el American Express Community Stadium en un partido de la Premier League que tiene mucho en juego para ambos clubes a estas alturas de la temporada.

El equipo de Fabian Hürzeler llega en un buen momento tras imponerse con solvencia por 0-1 al Getafe a domicilio el jueves en la Conference League, en su quinto partido consecutivo sin encajar goles en esa competición. El Brighton ha ido ganando impulso en varios frentes y actualmente ocupa el tercer puesto de la clasificación de la Premier League.

Malick Yalcouyé marcó el gol de la victoria en España con un remate de cabeza en el minuto 64, con el que elevó su cuenta a cuatro tantos esta temporada. El Brighton tuvo el 61 % de la posesión frente a un Getafe replegado y difícil de superar. Hürzeler elogió la fortaleza mental de su plantilla para sacar adelante el resultado en una exigente noche europea.

El Brentford llega al Amex en séptima posición. El equipo de Keith Andrews ha mostrado una trayectoria irregular en la liga, aunque por momentos ha ofrecido actuaciones impresionantes. En su último partido de la Premier League, el Brentford venció por 2-0 al Nottingham Forest y buscará un buen resultado ante un Brighton que podría acusar el cansancio del viaje del jueves a Madrid.

Andrews cuenta con una plantilla estable, aunque el mercado de fichajes de enero del Brentford ya está dando que hablar. El club ha dejado claro que el lateral izquierdo El Hadji Malick Diouf no saldrá en el mercado de invierno pese al interés atribuido al Chelsea y al Liverpool, una muestra de la ambición que existe en el Gtech Community Stadium.

Sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber sobre cómo ver en directo el Brighton contra el Brentford, incluidos el canal de televisión, las opciones de streaming y la hora de inicio.

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