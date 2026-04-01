Sibari reprende a los marroquíes: «No se debe ofender a las familias... Y esta es la verdad sobre mi admiración por las celebraciones de Senegal»

Ismael Sibari, estrella de la selección marroquí, se defendió ante los insultos que recibió por parte de la afición marroquí, tras verse implicado en una conducta provocadora.

En medio del conflicto legal existente sobre la sede de la Copa Africana de Naciones 2025, tras el recurso presentado por Senegal contra la decisión de la CAF ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), varios jugadores de la selección marroquí se vieron envueltos en una conducta inaceptable en medio de este tenso escenario.

La selección de los Leones de la Teranga provocó a su homóloga marroquí y a la CAF al celebrar públicamente la Copa Africana de Naciones antes del partido amistoso contra Perú, que se disputó el pasado sábado y terminó con una victoria del equipo africano por 2-0.

Un grupo de jugadores de la selección marroquí se vio en el centro de una tormenta mediática tras interactuar con las publicaciones de sus compañeros de la selección senegalesa.

Según el sitio web marroquí Hesport, la crisis estalló después de que varios jugadores marcaran con «Me gusta» las publicaciones de las estrellas de la selección de Senegal durante sus celebraciones por el título, en la ceremonia del Estadio de Francia, a pesar de que la legitimidad de la coronación sigue siendo objeto de una disputa legal internacional.

El sitio web señaló que las imágenes difundidas mostraban la implicación de estrellas como Ismail Saibari, Chadi Riad y Elias Ben Seghir, junto a Samir El Morabit, Osama Terghaline y Yassine Kichta, en este asunto, lo que intensificó las críticas de la afición hacia ellos.

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Por su parte, Saybari declaró a través de su cuenta de Instagram: «Para aclarar todo lo que ha sucedido en los últimos días, sin darme cuenta y por error, le di a "Me gusta" a una foto en Instagram».

El jugador del PSV Eindhoven holandés añadió: «Entiendo la ira de algunas personas, pero eso no resta valor al amor y la dedicación que siento por Marruecos. Siempre he defendido a este país con orgullo; sin embargo, en momentos de ira, no se debe ofender a las familias, ya que ellas no tienen nada que ver con todo esto».

El internacional marroquí continuó: «Centrémonos en lo más importante, que es el próximo Mundial, y mantengamos nuestra unidad para hacer realidad nuestro sueño».

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La selección de Marruecos se impuso por 2-1 a Paraguay en un partido amistoso disputado ayer martes en Francia, pocos días después de empatar 1-1 con Ecuador en España.

Ambos partidos forman parte de la preparación para la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.