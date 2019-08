"Si yo era el presidente, la final de la Libertadores no se jugaba y abríamos La Bombonera para festejar"

Jorge Amor Ameal, candidato a presidente de Boca por la oposición, criticó a la actual directiva por su accionar tras los incidentes contra River.

La polémica por lo ocurrido con la final de la 2018, a partir de los incidentes ocurridos el 24 de noviembre de 2018 en las inmediaciones del Monumental que llevaron a la mudanza del duelo entre River y Boca al Santiago Bernabéu, parece que nunca terminará. Mientras se espera que el TAS resuelva el pedido de Boca para que le den por ganado el título, dentro del Xeneize hay voces que continúan siendo críticas con el accionar de la dirigencia tras el ataque al micro del plantel: "Si yo era el presidente, el partido no se jugaba nunca más y abríamos La Bombonera para dar la vuelta olímpica", aseguró Jorge Amor Ameal.

En diálogo con el programa Los Titulares, el ex presidente del club de la Ribera, que ya anunció su candidatura para las elecciones que se celebrarán a fin de año, cuestionó: "Obviamente, hubiera desacatado la decisión de Conmebol de jugar al día siguiente. No es serio. El partido se tenía que jugar en Núñez, si no se jugaba, nos volvíamos a Brandsen 805, abríamos la cancha, dábamos la vuelta y esto se terminaba. Después lo discutíamos".

En ese sentido, el directivo explicó: "Al no poderlo jugar, lo teníamos que ganar nosotros, como hicieron ellos en 2015 con el gas pimienta. El problema es cuando vos cedés al principio. A los dirigentes les tomaron la sopa"..