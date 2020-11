Koeman: "Si queréis montar polémica con Messi, no estoy de acuerdo"

El holandés compareció en sala de prensa previa al compromiso de Liga de este fin de semana.ante el Real Betis

Ronald Koeman compareció en sala de prensa previa al compromiso de Liga de este fin de semana. El Barça se enfrenta al Real y no puede fallar si quiere acercarse a la cabeza. Ya ha dejado escapar muchos puntos y Koeman sabe mejor que nadie que necesitan ganar sí o sí esta jornada, porque una derrota podría ser fatal para los interes azulgrana. Koeman también se refirió a la figura de Lionel Messi, sobre el que le hicieron varias preguntas.

Sobre el partido ante el Betis, Koeman explicó: "El partido es importante. Con la situación que estamos, es un partido en casa, contra un equipo que juega bien al fútbol. Es un encuentro complicado, tenemos que estar bien, sobre todo defensivamente hay que estar más metidos y organizados", dijo.

Tiene claro que el Barça debe estar más arriba y que, cuando no es así, es normal que haya críticas: "Equipos como el Barça tienen que estar arriba, si no lo estás hay críticas y las asumo, pero no hay que obsesionarse, la temporada es muy larga y hay que trabajar partido a partido. Hace falta ganar, pero no garantiza tranquilidad, en este club pasan muchas cosas, debemos estar preparados para todo", aseveró el tulipán.

Acerca de Lionel Messi comentó: "Anímicamente Messi está bien y fuerte. Está siempre disfrutando de este deporte porque es un ganado. Como cualquier jugador pasas momentos más complicados. Es un jugador que está muy metido. Es un jugador muy importante, sobre todo, en ataque. Ha jugado en diferentes posiciones arriba, como nueve falso, extremo... es un futbolista que siempre crea problemas al contrario".

Y sobre el famoso vídeo viral que muestra uina imagen del argentino andando, Koeman explicó: "He contestado varias veces al tema de Messi. Cualquier jugador puedes sacar una imagen cuando está andando. Ni lo he visto, ni me interesa. Su actitud es muy buena. Si vosotros queréis montar una polémica o problemas es vuestra parte, pero no estoy de acuerdo".

Acerca de Carles Aleña, Koeman comentó: "Aleñá, al igual que he hablado con Riqui, sobre su futuro aquí. Le he visto con muchas ganas en los entrenamientos, está abierto para dar más, mejorar, sobre todo como pivote. Si alguien merecer tener minutos, los doy. Siempre está en manos del jugador".

Y por último, respecto a las críticas de Joaquín, jugador del Betis, sobre cuando él era su entrenador en , Koeman se expresó así: "Entiendo que el tema de Joaquín es muy interesante para vosotros, pero no me mojo. Estoy metido en el partido y no en cosas individualidades o que nos han pasado hace muchos años".