Si no sigue Setién, el Betis estudiará las opciones de Abelardo y Juan Antonio Pizzi

En el club aún confían en Setién, pero también tienen sobre la mesa un "plan B"

Noveno clasificado, a seis puntos de la sexta plaza y a tres de la séptima. Ese es el escenario actual del Real Balompié en la Liga después de caer en el derbi ante el FC. En el club nadie discute públicamente la figura del entrenador, Quique Setién, que sigue teniendo el respaldo de la cúpula. Hae unos días Lorenzo Serra Ferer comentaba que siguen teniendo confianza en Setién y que no se han planteado un relevo. Sin embargo, si la temporada se torciese definitivamente y el Real Betis no consiguiese el objetivo marcado de poder entrar en una plaza que de acceso a competición UEFA, la continuidad de Setién y su cuerpo técnico no será completamente segura de cara a la próxima temporada. Según ha podido saber Goal, pese a que la directiva del Betis sigue apoyando al técnico cántabro, el club está sondeando algunas opciones por si la etapa Setién no dejase un buen sabor de boca a partir del 30 de junio. Algo normal a estas alturas de temporada en todos los clubes. Un plan "B".

Como candidatos al banquillo bético aparecen dos nombres con los que ya se ha contactado de manera informal: el primero, Abelardo Fernández, que está haciendo una magnífica temporada con el Deportivo , al que dio la vuelta como un calcetín desde su llegada, pasando el curso pasado de salvarse de la quema a estar entre los mejores del campeonato en el presente curso. Hay muy buenos informes del asturiano en el Betis y su figura no desagrada. El otro nombre que está encima de la mesa bética es el de Juan Antonio Pizzi, un viejo conocido de la afición española que ha sido campeón de liga argentina con San Lorezno, de liga chilena con la y también de , con la selección de . En Pizzi gustan sus métodos, su estilo de jeugo y su conocimiento del fútbol español, donde ha ejercido como jugador ( , , ) y también como entrenador (Valencia). En el hiipotético caso de que el club no acabase contento con Setién, esos son ahora mismo los candidatos mejor colocados.

En todo caso, nadie en el Villamarín quiere hablar de continuidades y relevos en el banquillo en estos momentos, por la trascendencia del choque de este fin de semana ante el Valencia. Los chés son sextos y sacan seis puntos al Betis. La visita de los de Marcelino García Toral ahora parececrucial, ya que Sevilla (9) y (8) están ya demasiado lejos para los béticos. El objetivo del equipo que dirige Setién, a falta de 18 puntos por disputarse, es seguir peleando por entrar en Europa.