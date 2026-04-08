El club Al Ahly anunció la presentación de una queja oficial ante la Federación de Fútbol contra Mahmoud Wafa, árbitro del partido del equipo contra Ceramica Cleopatra en la Premier League egipcia, y también solicitó escuchar la conversación que tuvo lugar entre él y su colega Mahmoud Ashour en la sala del VAR, en la jugada polémica que se produjo durante el encuentro.

Al Ahly tropezó con un empate 1-1 ante su rival Ceramica Cleopatra en la noche de ayer martes, en la primera jornada del grupo para definir al campeón del torneo.

Pero el tiempo añadido de la segunda parte presenció una acción controvertida: Yassin Marei envió un centro que golpeó la mano de Ahmed Hany dentro del área, pero Wafa se negó a señalar penalti, lo que desató la ira de los jugadores del equipo rojo.

Al Ahly señaló en un comunicado publicado en su web oficial este miércoles: “El club envió hoy una queja a la Federación de Fútbol contra el árbitro Mahmoud Wafa, quien dirigió el partido de Ceramica ayer en la liga. En la queja se indicó que los errores arbitrales siguen siendo un punto negro en la competición, y que el árbitro Mahmoud Wafa cometió errores flagrantes que contravienen las Reglas de Juego, afectaron al resultado del partido, y no señaló un penalti válido a favor de Al Ahly, además de excederse contra los jugadores con palabras y gestos”.

Añadió: “Solicitamos en la queja escuchar la conversación que tuvo lugar entre el árbitro de campo y el árbitro VAR durante la revisión de la jugada que requería señalar un penalti, como ocurre en todas las ligas del mundo, y basándonos en las declaraciones de Óscar Ruiz, presidente de la Comisión de Árbitros, quien confirmó el derecho de cada club a ello a cambio del pago de una tasa económica”.

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Y continuó en su comunicado: “Asimismo, Al Ahly solicitó anunciar los detalles de la conversación que tuvo lugar entre el árbitro de campo y el árbitro VAR, para garantizar la integridad y la transparencia de la competición, y el compromiso del club de pagar la tasa económica de forma urgente”.

Al Ahly también solicitó investigar las decisiones arbitrarias que el árbitro tomó contra los jugadores de Al Ahly tras el partido, después de todos los errores, la agresión y las amenazas contra todos los integrantes del equipo.

También exigió que se investigue el nombramiento del árbitro Mahmoud Wafa para dirigir el partido de ayer, pese a que ya había arbitrado el encuentro entre ambos equipos en la primera vuelta y cometió entonces los mismos errores contra el Al Ahly y sus jugadores, así como la insistencia por parte del Comité de Árbitros en designar a este árbitro por razones incomprensibles, a pesar de que había regresado de Libia hacía solo unas horas tras participar allí en un torneo juvenil.

Al Ahly señaló al final de su comunicado que "se reserva el derecho del club a adoptar todas las medidas necesarias respecto a lo emitido por el árbitro Mahmoud Wafa ante todas las instancias pertinentes".

Cabe señalar que Al Ahly ocupa el tercer puesto en el grupo por el título de la liga con 41 puntos, a 5 puntos del Zamalek, líder.