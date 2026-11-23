Cómo ver el Shanghai Port vs Buriram United con una VPN

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Previa del partido

AFC Liga de Campeones - Jornada 5 24 nov 2026 - 07:15

Shanghai Port recibe al Buriram United en la Liga de Campeones Élite de la AFC, con una clasificación de la Zona Este que ofrece muchos motivos para seguir el encuentro.

El equipo de Kevin Muscat llega en un buen momento en las competiciones nacionales. Ganó 2-0 al Beijing Guoan en la Copa de China el 20 de noviembre y, a principios de este mes, marcó seis goles al Liaoning Tieren en la Superliga.

Los resultados continentales del club chino han sido más irregulares. Shanghai Port ganó 4-2 a domicilio al Newcastle Jets, pero la semana anterior perdió 3-2 ante el Cong An Ha Noi. La regularidad sigue siendo su asignatura pendiente.

El Buriram United, dirigido por Mark Jackson, llega tras una serie de resultados más estable, aunque menos convincente. Los empates ante Kashima Antlers y Gamba Osaka en esta competición le han permitido seguir sumando, pero sin lograr un resultado que suponga un salto adelante.

El equipo tailandés también perdió 3-2 ante el Sisaket United en la Liga tailandesa, una muestra de que su defensa puede pasar apuros. El 8 de noviembre ganó 2-1 a domicilio al Ratchaburi FC y recuperó cierta estabilidad.

El Buriram guarda un buen recuerdo del último enfrentamiento entre ambos: una victoria por 2-0 en casa en esta competición hace un año. Shanghai Port querrá darle la vuelta a aquel resultado ante su afición.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para seguir el partido, incluidos la hora de inicio, el canal de televisión y los detalles de la retransmisión en directo.

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