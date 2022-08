Sevilla y United, a punto de llegar a un acuerdo por Alex Telles

El lateral izquierdo de 29 años llegaría cedido al Sevilla si se cierran unos flecos que aún quedan pendientes.

El Sevilla está cerca de llegar a un acuerdo con el Manchester United para fichar al lateral izquierdo Alex Telles en calidad de cedido. El jugador de 29 años llegaría gratis al club español, tal y como adelantó en un primer momento TNT Sports y pudo confirmar GOAL.

Se espera que el futbolista pueda estar esta misma semana en España para realizar las pruebas médicas y firmar su contrato hasta junio de 2023. La situación podría tener un desenlace incluso este mismo miércoles.

Con contrato hasta el 30 de junio de 2024 en Old Trafford, el lateral izquierdo fue fichado por 15 millones de euros, pero no logró consolidarse. La operación estaría muy cerca de cerrarse a falta de apenas unos flecos.

La temporada pasada, Alex Telles disputó 26 partidos con el Manchester United, estando 2.025 minutos sobre el terreno de juego. El jugador marcó un gol y dio cuatro asistencias en su estancia en el club del norte de Inglaterra.

Desde 2019, Telles ha disputado seis partidos con la selección brasileña. La temporada pasada, fue convocado para tres partidos, pero estuvo todos ellos en el banquillo sin tener minutos.