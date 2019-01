Sevilla FC: Sin prisa pero sin pausa, el club sigue la "operación 9"

"Empaquetado" Muriel con destino a la Fiorentina, el Sevilla FC sigue peinando el mercado para fichar un delantero. Joaquín Caparrós afronta el recién iniciado mercado invernal con la intención de traer a futbolistas importantes sin la necesidad de un desembolso considerable. La fórmula preferida, la cesión. Entre otras cosas, porque el club hispalense, a pesar de tener la mejor economía de toda su historia, aún tiene pendiente efectuar en verano la opción de compra de André Silva, o al menos intentarlo. Y el luso tiene una opción de compra de 39 millones de euros. Muchísimo dinero.

Quizá por esto, la dirección deportiva pretende reclutar a un delantero contrastado que no disponga de continuidad en un equipo de alto nivel y pueda salir a préstamo. Según "Estadio Deportivo" uno de los nombres que están en el "radar" del SFC es Álvaro Morata, delantero del Chelsea, que no está gozando del protagonismo deseado en Londres, aunque el gran escollo para esa operación sería asumir la ficha de Morata, bastante elevada. Es decir, Morata interesa y gusta, pero no es el prototipo "ideal" que busca Caparrós.

Otra vía que maneja "Estadio Deportivo" para la delantera es la de un 'viejo conocido', Stevan Jovetic, que apenas ha podido jugar en el AS Monaco y está lesionado, pero que es un ariete de mucha calidad, que conoce la casa, que es del agrado de la parroquia de Nervión y que estaría encantado de recalar en Sevilla en la recta final del mercado.

En cualquier caso, el Sevilla FC no va a volverse loco en el mercado. Sabe lo que quiere, sabe que tiene margen y busca un tercer delantero que tenga gol, que llegue en calidad de cedido y que pueda alternar titularidad y suplencia, sin desentonar con André Silva y Ben Yedder.

La gran urgencia era "sacar" a Muriel, el fichaje más caro del Sevilla, que se marcha a la Fiorentina. En esa operación, el club que preside Pepe Castro recuperará dos tercios de la inversión si los italianos ejecutan la compra, que está pactada en unos 15 millones de euros. El Sevilla busca "9", sin prisa...pero sin pausa.