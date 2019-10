Sevilla 'se adelanta' y cancela sus amistosos contra Chivas y Monterrey

El club anunció un amistoso en territorio español para noviembre, quedándose sin enfrentar al Rebaño y Rayados.

Luego de cancelar sus partidos amistosos en octubre frente a Pumas y América, el ha hecho lo propio para la Fecha FIFA de noviembre, quedándose sin enfrentar a y . Con esto, no se realizará el reencuentro de Chicharito Hernández con el club de sus amores.

En octubre pasado, el club sacó un enérgico comunicado quejándose de la entidad organizadora, en la que amenazaba con no presentarse si no se cumplían las garantías. "El Sevilla FC tenía previsto en un principio la disputa de otros dos amistosos en el parón de la de noviembre en Texas, firmados con la misma empresa, que el club tampoco disputará si no se cumplen las condiciones pactadas en el acuerdo", afirmaron hace unas semanas.

Con esta cancelación, aceptaron disputar un cotejo de preparación en noviembre frente al Ferrol, dejando de lado la gira por el continente americano. Los equipos mexicanos se quedarán con las ganas.