Setién, sobre Kalinic: “Me encantan todos los buenos futbolistas”

El entrenador del Betis, pese a que cuenta todavía con Antonio Sanabria, le abrió la puerta al delantero del Atlético de Madrid.

Con Antonio Sanabria muy cerca de pasar a Genoa, Quique Setién ya le abrió la puerta a su posible sustituto: Nikola Kalinic, el jugador del Atlético de Madrid que estaría dando pasos hacia Andalucía.

“Me encantan todos los buenos futbolistas. Él (por Kalinic) es un buen futbolista, claro. Me encanta como me encantan otros muchos. Seguro que con nosotros lo harían muy bien. Si me tengo que quedar con los que tengo, también estaría encantado”, destacó el entrenador del Betis, en la rueda de prensa previa al partido ante Espanyol, por los cuartos de final de la Copa del Rey.

Por otra parte, con respecto a la posible transferencia de Sanabria al fútbol italiano, Setién aclaró que cuenta hasta el momento con el futbolista: “Mientras el jugador esté conmigo, lo voy a utilizar y voy a tratar de poner a los que entiendo que me van a poder destacar más. Ahora son los que hay y los voy a utilizar. Viajará con normalidad (a Barcelona) y luego veremos qué pasa. Yo me dedico a trabajar con los jugadores que tengo y, además, no tengo a muchos… De momento, no está claro que se vaya a marchar, eso ya lo veremos”.