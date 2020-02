Setién se rinde a Messi: "No le digo nada, lo ve todo él solo"

El cántabro admite que las instrucciones que le da al rosarino son mínimas porque "es extremadamente inteligente".

REACCIONES

QUIQUE SETIÉN compareció en rueda de prensa tras ganar por 5 a 0 al con un recital de Leo Messi, autor de cuatro goles.

Messi. "Messi también ayuda atrás en la construcción cuando la presión es alta aunque a veces no es fácil pero él es tremendamente inteligente, busca opciones claras para recibir, va leyendo el partido con mucha inteligencia y luego aparece de forma vertiginosa, es muy difícil de detectar y parar, más que lo que yo le pueda decir es lo que él ve en directo".

Más equipos

Estado físico de Messi. "Lleva muchos años compitiendo y cuando tienes más edad conoces lo que puedes dar y lo que no, él se gestiona muy bien durante los partidos y a lo largo de la temporada, es un futbolista que no se pondrá en riesgo, si necesitara descanso lo habría dicho, especialmente porque en la segunda parte el partido se puso muy cómodo".

Pitos a Bartomeu. "No nos añade ninguna presión, este es un equipo al que le interesa competir y jugar, somos conscientes de lo que pasa pero nos aislamos, lo que nos interesa es llegar bien a los partidos y hacer las cosas bien durante la semana, el ruido mediático es algo que no podemos controlar, tenemos que centrarnos en lo que nos toca".

Mejoras tras cinco semanas. "Hay muchas cosas que se hacían bien antes de nuestra llegada igual que tratamos de mejorar otras, hoy estoy encantado con la motivación tras pérdida, ha sido un espectáculo ver el número de balones recuperados y afortunadamente hoy tuvimos la claridad en muchas acciones para superar muchas veces la presión alta del Eibar, hemos aprovechado bien los espacios que han dejado".

Semana intensa. "Siempre estoy tranquilo, veo bien al equipo a pesar de que hay cosas que mejorar, hicimos el partido que necesitábamos porque ganar por cinco goles refuerza la confianza, que un futbolista como Leo meta cuatro supone un refuerzo positivo ante lo que nos espera, más que si hubiéramos ganado con apuros o por la mínima".

Braithwaite. "Ha hecho bastante más de lo que esperaba, creo que hemos hecho un fichaje extraordinario, se adaptará a lo que necesitamos, viene con mucha ilusión y le hemos visto hacer movimientos más allá de su participación en dos goles, es un futbolista que lee bien el espacio y el apoyo, nos ayudará muchísimo; la posibilidad de que viniera alguien siempre se contempló pero teníamos esperanzas en Dembélé pero es verdad que siempre estuvo en la cabeza a pesar de que no se consideró hasta que las circunstancias no nos obligaron a ello".

Arturo Vidal. "No queríamos que estuviera pegado en la banda pero las circunstancias le han llevado hasta allí, queríamos aprovechar la llegada de Junior pero Vidal es un futbolista que llega bien y tiene una gran implicación en el trabajo defensivo a la hora de recuperar balones, es verdad que no es su posición ideal pero trabaja y le pone muchas ganas, nos da cosas muy interesantes".

Centrocampistas con llegada. "No sé qué les pedían antes pero a los interiores en ningún caso se les impide incorporarse de forma sorpresiva, lo están entendiendo muy bien, lo mismo Arthur que De Jong, si aparecen de segunda línea hacen más daño y es una parte más de sus tareas".

Umtiti y Lenglet juntos. "Priorizamos dar descanso a Piqué, igual que a Busquets y a Antoine, por todo lo que viene; ya he advertido a Samuel y a Clément que no quería ninguna tarjeta, tomamos decisiones y no siempre aciertas, una tarjeta te la pueden enseñar por cualquier cosa pero afortunadamente hoy acertamos".

Junior. "Igual esperamos que haga cosas que no puede hacer, sé lo que puede dar de si y le conozco perfectamete, es un futbolista que está en periodo de crecimiento y no es fácil para nadie pero estoy contento con el trabajo que ha hecho hoy aunque es verdad que quizá en ataque no se haya prodigado mucho porque el Eibar tampoco nos ha permitido progresar por esta parte del campo".

¿Cómo trabajar la confianza? "Este equipo tiene buena memoria y sabe de la importancia que tiene el partido de Nápoles, somos conscientes del ambiente que encontraremos allí pero también de que nuestros futbolistas llevan compitiendo a ese nivel durante muchos años, lo importante es que se sientan reforzados como partidos como el de hoy a pesar de que ha podido haber accidentes, que siempre pasa, el equipo está en un estado mental muy positivo para afrontar lo que viene".

Por su parte, IVAN RAKITIC atendió a las cámaras de Movistar Plus desde el césped.

Conclusión. "Creo que hemos hecho un gran partido. Desde el primer minuto, trabajamos. Era complicdo y lo hicimos bien. Estamos muy contentos".

El artículo sigue a continuación

Messi. "Lo hizo 4 veces. Es importante que esté fino, bien y si está como hoy mucho mejor".

Debut de Braithwaite. "Nosotros le conocemos muy bien, tiene mucha fuerza, que necesitamos y va a sumar al equipo. Empezando, me alegro por el y es un buen chico".

Pitos a Bartomeu. "Al final, hay una libertad de expresión. Hemos sentido ese apoyo y la afición ha disfrutado. Había un ambiente muy importante para nosotros, y es lo que importa".