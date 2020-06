Setién: "¿El VAR? Se puede pensar que no se utiliza bien"

El cántabro insiste en "mantener el plan de ganar todos los partidos", lamenta haber perdido el liderato pero recuerda que "tenemos los mismos puntos"

RUEDA DE PRENSA

Quique Setién compareció en rueda de prensa antes de recibir al y después de que el perdiera el liderato tras empatar en y de la victoria del en Anoeta.

Perder el liderato. "El goal average nos pone por debajo pero seguimos teniendo los mismos puntos, el poco margen de error también para ellos, todo lo que valga para nosotros vale para ellos, que tampoco pueden cometer errores y ya hemos visto que muchas ligas se han decidido en el último partido, las cosas siguen igual pero quedan ocho partidos por disputar y seguimos teniendo el mismo objetivo, ganar todos los partidos, ya prevíamos tener que ganarlo todo igual que ellos".

Ánimos. "Espero que no nos afecte negativamente, hemos entrenado muy bien a pesar de que queda cansancio residual, mantendremos la ilusión y las expectativas porque estamos convencidos que podemos ganar el campeonato, estaremos ahí y trataremos de mejorar nuestros aspectos futbolísticos manteniendo lo que estamos haciendo bien, que es mucho".

¿Piqué tenía razón? "Hay cosas que no podemos controlar y no dependen de nosotros, nos vale con tratar de ganar los partidos, sobre lo de ayer todo el mundo lo vio y cada uno hará las valoraciones que crea oportunas; Piqué, no ahora sino siempre, me parece una persona muy inteligente".

VAR. "Yo no especulo, escucho una serie de palabras y la sensación de haber perdido un punto hay frustración, hay un rival enfrente que está bien y que no cometerá muchos errores, en un momento de frustración uno puede decir cosas pero sin más; el VAR es una herramienta que tenemos que nos puede hacer mejores indiscutiblemente pero hay que utilizarla en la medida que nos proporcione una visión más clara de la realidad, cuando tienes que tomar decisiones tan rápidas lo ideal es poder valorarlas después teniendo la oportunidad de verlo en diferentes ángulos, es entendible que pensemos por qué unas acciones se revisan y otras no en función del partido, se puede pensar que no se está utilizando bien".

Decisiones arbitrales ante el Real Madrid. "Me centraré en lo nuestro, tenemos algún problema futbolístico a la hora de mejorar pero estoy contento con las cosas que estamos haciendo; hemos ganado dos partidos, hemos empatado uno, hemos conseguido seis goles y no hemos encajado ninguno; en el campo del tercero hicimos muchas cosas bien, tuvimos opciones de ganar pero hay cosas que mejorar, no estoy de acuerdo en que tengamos muchos problemas porque estamos mejorando, me gustaría tener más efectividad y afinar un poco pero son circunstancias del fútbol; siempre hay un momento en el que el rival te puede hacer daño e ir a Sevilla no es algo fácil".

Ruido arbitral. "Nos vamos a centrar en lo que podemos controlar, hay cosas que se alejan de lo que podemos hacer, trataremos de hacer bien las cosas en el terreno de juego y no hay más, a veces estás más contento y en otras menos, puedes considerar alguna injusticia y otras veces te pueden beneficias, esto no cambia, siempre es lo mismo y siempre habrá polémica y estos problemas inherentes al fútbol".

¿Momentos difíciles? "En general estoy bastante satisfecho dentro de las posibilidades que tenemos de mejorar las cosas, en el tiempo que llevamos estamos viendo muchas de las cosas que querríamos, la recuperación en campo rival ha mejorado, también la posesión y las llegadas, estamos mejorando cosas pero todavía no nos da para arrollar a los rivales, depende también de la efectividad, nada vale si no marcas y habrá muchas cosas que no estarán bien si no marcas, si entra el pase de Alba a Suárez todo hubiera cambiado, no hago mucho caso de las cosas que leo y me centro en lo que hace el equipo".

Plantilla muy veterana. "Hay que pensar en lugar de correr, en los últimos minutos en Sevilla sólo les dimos una opción de llegar a la portería pero les encerramos, no me preocupa la media de edad sino lo que hagamos en el campo, puede haber chavales jóvenes que piensen muy bien pero lo normal es que cuando se tienen más años se piense mejor, no es cuestión de recorrido sino de afinar más en algunas situaciones, tienen más que ver con pensar mejor que con correr más".

Cantera. "No he dicho que fueran a jugar o que no, los jugadores de la primera plantilla están manteniendo un nivel bastante alto y si viera que los canteranos lo harían mejor seguramente tendrían más minutos, las decisiones que tomo son coherentes con estas cosas".

Diferencias en casa y fuera. "Es difícil de explicar y no sé a qué se debe, nuestros planteamientos son los mismos fuera que en casa con respecto al plan que llegamos a cabo, quizá los rivales vengan con más miedo aquí y se debiliten más, quizá fuera de casa el equipo no está con ese nivel de confianza que tiene en casa...hay muchas cuestiones y no sabría decir".

Umtiti. "Cada vez está mejor, la decisión que tomaré será futbolística en base a lo que me aporta cada uno, está mejor pero hay que tener en cuenta que estuvo lesionado y no estuvo al nivel de los demás, entiendo que está mucho mejor y tiene sus opciones de jugar, como todos".

Riqui Puig ante el Athletic Club. "Todo es posible, tratamos de prever el futuro mientras pensamos en el presente, tenemos jugadores con cuatro amonestaciones y la ausencia de Frenkie y Sergi nos pueden condicionar en este puesto si pierdes a Nélson o a Busi pero encontraríamos la solución pensando en que repercuta lo menos posible en el rendimiento del equipo".

De Jong. "Tiene una pequeña lesión en la zona del gemelo y depende de su evolución pero seguro que podrá jugar unos cuantos partidos; es un futbolista bastante completo, no sólo da cosas con el balón sino que su recorrido físico cubre mucho espacio, es joven y tiene dinamismo y entusiasmo, además tiene calidad y está entendiendo muchas cosas que tratamos de mejorar, es una baja sensible porque nos podría ayudar bastante pero lo estamos supliendo bien, es un trastorno que no esté pero son cosas a las que nos tenemos que adaptar, sigo teniendo mucha confianza en los que van a jugar en este puesto, es lo que hay".

Dembélé. "Está trabajando, llevando los protocolos que tiene que llevar, está en manos de los fisios y espero que vaya como Dios manda, que pueda entrenar pero no sé cuánto le falta porque depende de la evolución, estamos a la espera".

El artículo sigue a continuación

Athletic Club. "Todos conocemos al Athletic, es un equipo duro, difícil de hacerle daño y que se defiende bien, no ha sido fácil ante ellos en la Copa, lo normal es que llevemos el peso del partido y controlemos el juego pero siempre manejan sus opciones de diferentes maneras y no es fácil hacerles daño, habrá que precisar mucho y la paciencia puede ser una virtud que nos dé más control y nos evite sus contras con más facilidad pero los partidos siempre son difíciles".

Athletic Club en el Camp Nou. "Las estadísticas no me preocupan pero a veces tienen algo que ver, el Athletic es un equipo difícil que nos va a comprometer mucho y todo puede pasar; la racha en el Camp Nou es muy buena pero este es un equipo difícil, preveo que hagamos el fútbol que hemos hecho, que tengamos el control y que controlemos bien las contras que nos hagan con la velocidad de Williams, creo que nuestro equipo está bien y seguro que vamos a ganar".