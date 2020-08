Setién: "No se me ha pasado por la cabeza que este sea mi último partido"

El entrenador cántabro analizó como afronta el duelo ante el Nápoles en el que se juega buena parte de su futuro en el Barcelona.

El se juega este sábado su última bala de la temporada, sólo la UEFA puede salvarles y sus opciones de disputar la final a 8 del torneo pasan por vencer al Nápoles en la vuelta de los octavos de final. Quique Setién, que se juega buena parte de su futuro, compareció ante los medios para analizar cómo afronta su equipo el duelo tras el 1-1 de la ida.

No obstante, el técnico no quiso centrarse en su futuro y fue categórico:"No se me ha pasado por la cabeza en ningún momento de que el de mañana sea mi último partido, hemos preparado el partido pensando en que vamos a continuar".

El descanso tras : "Ya las sensaciones que nos quedaron del último partido fueron positivas, necesitábamos un descanso porque tantos partidos seguidos nos cansaron, hemos tenido tiempo suficiente para preparar el partido, limpiarnos, y volver con esa energía renovada que nos ha permitido hacer muy buenos entrenamientos".

Su once y planteamiento contra el Nápoles: "Está bastante decidida la alineación de mañana desde hace algunas jornadas, la posición de algunos jugadores puede variar, pero sí está decidida la alineación. Hemos pensado en todo, y valorando durante bastante tiempo cual era la mejor opción para jugar este partido y hemos tomado una variante que no quiere decir que no la podamos cambiar en algún momento del partido; es un equipo que nos puede hacer daño con el balón, combina bien, ha mejorado mucho sus posesiones, muy disciplinado defendiendo, va a ser un partido con alternativas".

Dembélé aún no está recuperado: "Hemos estado pensando en la posibilidad de convocarle, pero desgraciadamente los entrenamientos que ha podido hacer con el grupo son muy pocos, no está con gran confianza y creo que es la mejor decisión es no llevarle".

Cómo ve al Nápoles: "Ha mejorado desde el partido que nos enfrentamos a ellos, tiene muchos registros, ha mejorado muchísimos aspectos, ha ido progresando, Gattuso le ha dado mucha posesión al equipo, ahora mismo defiende muy bien y sabe atacar y hacer daño; lo hemos estudiado a fondo y trataremos de minimizar ese potencial y ese buen momento en el que está".

La ausencia de Arthur: "Hablé con él antes de que se fuera, la realidad es que a partir de ahí no he vuelvo a hablar con él, lo que he sabido ha sido a través del club, me hubiera gustado que fuera diferente pero no puedo decir nada más".

Plantilla corta para la Champions: "Nunca se sabe, a veces contar con todas las opciones es mucho mejor porque siempre te permite elegir, contamos con muchos jugadores del filial que no pueden ayudar si es necesario, a todos nos gustaría contar con todos los jugadores que están en la plantilla, pero hay que adaptarse, trataremos de no echar en falta a nadie".

La irrupción de Ansu Fati y Riqui Puig: "Son dos jugadores que están en condiciones, siempre que han actuado lo han hecho bastante bien, podrían ser titulares y jugar".

¿Cuenta con el fiflial?: "Venían de jugar el play off y tuvimos algunos problemas y tuvimos que llamar a otros, los hemos visto, hemos sacado conclusiones de lo que nos pueden aportar en caso de necesidad".

Las claves del partido: "Lo mejor del todo sin duda sería saber leer los momentos de los partidos y hacer lo que se requiera en cada momento, elegir bien estos momentos es lo importante, si somos capaces de conservar el balón, vamos a tener menos posibilidades que nos hagan gol, trataremos de ser todo lo defensivos que tenemos que ser cuando el rival tenga el balón, la realidad es entender los momentos"

El estilo y el ADN del Barça: "La identidad y el ADN del Barça no se ha perdido, desde que nosotros hemos llegado hemos tratado de aportar algunas cosas que creíamos que teníamos que aportar en consonancia con la identidad el Barcelona".

Busquets: "Que siga Setién será una buena señal para todos"

A pesar de no poder jugar por sanción, el técnico estuvo acompañado en la comparecencia ante los medios por uno de los capitanes como es Sergio Busquets, que expresó el sentir de la plantilla antes de que regrese la competición europea.

"Somos positivos, vamos a ir 100%, a marcar, a por el partido y nos irá bien seguro. Todo lo que se hable en el vestuario para mejorar es bienvenido. Estas semanas nos han venido muy bien para entrenar, para plantear mejor el partido tácticamente. Tenemos muchas ganas de poder seguir en esta competición y estar en esa final a ocho, pero antes nos toca el Nápoles, que tiene un gran entrenador y no nos lo va a poner fácil", comentó.

El futuro de Setién: "Como dices, es una decisión del club. Que siga Setién será una buena señal para todos, pero eso no nos debe preocupar ahora, más allá del partido del Nápoles".

Maldición en la Champions: "No, nos hemos centrado en preparar bien el partido, no queremos ir más allá ni pensar en los próximos partidos, estamos muy ilusionados de poder estar en Lisboa, pero primero tenemos que pensar en el Nápooles".

La polémica con Arthur: "La situación de Arthur ha sido difícil, pero los único que conocen la situación son el jugador y el club. Sabemos algo de las noticias por lo que sale, que se fue, ahora volverá, pero estamos al margen y esperemos que lleguen a un acuerdo, algo que será lo mejor para todos. Fue una sorpresa para todos que Arthur no volviera, pero la verdad solo la sabe él y el club. Esperemos que lleguen a un acuerdo y nosotros solo nos centremos en el partido ante el Nápoles".

La irrupción de Riquie Puig: "Aunque tenga 20 años, ha demostrado que está claramente preparado en estos últimos partidos"

El descanso: "Hemos podido entrenar mucho más y eso nos ha beneficiado. A nivel de ritmo de partido quizá no sea lo mejor, pero también se pueden mejorar otras muchas cosas y ojalá nos puedan servir para mañana. Aspiramos a ser fieles a nuestro estilo y a marcar, que al final lo que cuentan son los goles".

El City - Madrid: "Con independencia de lo que haga el Madrid, nosotros debemos centrarnos en nuestro partido que es el Nápoles, pase lo que pase en el partido de hoy del Madrid, no nos preocupa en absoluto".