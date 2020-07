Setién: "No me siento señalado por Messi, si jugamos tan mal no nos da para ganar la Champions"

El técnico del Barcelona compareció ante los medios tras la vorágine de las últimas horas y quiso mostrar un discurso conciliador.

Las últimas horas en el han sido muy complicadas. Tras ganar el el título de Liga, Lionel Messi hizo autocrítica con el juego del equipo y este sábado le ha respondido en un tono conciliador su entrenador, Quique Setién, en rueda de prensa.

"Es verdad que si jugamos tan mal como en los últimos partidos evidentemente no nos va a dar para ganar el partido. Pero también hemos tenido grandes momentos y si jugamos así nos puede dar para ganarla. Todos somos conscientes de que hay muchas cosas que mejorar, debemos ser más consistentes y más fiables. Esto es la realidad. Si conseguimos hacer un partido como el de ,donde todo nos salió bien, seguro nos da para ganar la Champions. Debemos ser más fiables durante los 90 minutos y convencernos de que, si damos nuestro mejor nivel, por supuesto que podemos ganar la Champions. ¿Señalado por Messi? No, en absoluto. Todos decimos cosas que se interpretan mal y otras bien, se vive cotidianamente. No le doy mayor importancia. Todos necesitamos un descanso, limpiar nuestra mente. Trataremos de pensar en este sentido", explicó.

Ya piensan en la Champions: "Pensando en el partido de Europa, las sensaciones que nos queden en el partido deben ser buenas. El de mañana es un partido importante que debemos superar para reforzarnos a nosotros mimos y pensando en el futuro".

Su reunión con Bartomeu: "La inquietud que tenemos todos por mejorar es evidente, tratamos de buscar soluciones para que las cosas cambien. En eso consistió la reunión, esa es la realidad de preparar el futuro. Debemos tratar de centrarnos en lo que nos queda, que en Champions esperemos que sea mucho. Queremos tratar de unir los esfuerzos de cada uno. No hemos ganado el campeonato pero tenemos por delante un reto muy atractivo".

Convocatoria con canteranos: "Tenemos que asumir las consecuencias de una lesión de algunos jugadores que nos puedan debilitar jugando en la Champions. Es una decisión que no debo tomar yo solo. Estamos muy interesados en el que el filial ascienda, pero hay que decidir entre una cosa y otra".

La referencia del partido en Villarreal: "El partido de Villarreal fue el mejor que hemos hecho y en el resto hemos tenido fases que han sido muy buenas. Estamos contentos con muchas cosas, pero somos conscientes que tenemos que mejorar otras muchas. No todo ha sido un desastre. Hemos merecido ganar más partidos de los que hemos ganado. Tengo claro que hay muchas cosas que podemos rescatar para el futuro".

Problemas con el vestuario: "Hay situaciones que han sido nuevas y evidentemente este vestuario, este equipo, lleva ganando 15 años seguidos todo y su gestión es diferente. Ha habido algunas situaciones difíciles de solventar, pero lo veo normal en un vestuario como este".

No piensa ni dimitir ni en su destitución: "El día que llegue dije que iba a disfrutar hasta el último día. Sigo disfrutando a pesar de las circunstancias y jamás pensé que esto sería fácil. La derrota siempre es una opción a la que hay que sobreponerse. No estoy viviendo nada que no haya vivido antes. En ningún momento he tenido la sensación de quererme marchar. Siempre que llego a un sitio pienso que me voy a quedar toda la vida, preparándome para el futuro. Yo sigo siendo feliz y estoy tremendamente satisfecho de tener esta oportunidad".