Setién: “La suerte influye, el Liverpool tiró 35 veces y ganó el Atleti”

El técnico explicó que el factor suerte es parte del juego y vuelve a meter el dedo en la llaga del estilo de juego.

Quique Setién concedió una entrevista a El Larguero, de la Cadena SER, en la que repasó varios aspectos de la actualidad futbolística.

Preguntado por la frase de Xavi afirmando que “el no puede jugar a esa suerte histórica que han tenido otros clubes” metiendo en ese saco al Madrid, respondió que “coincido, no podemos fiarlo a la suerte.

"Es verdad que la suerte influye de manera determinante en momentos puntuales. En la Champions hubo equipos como el que ya sabéis como llegó a la final el año pasado”, dijo Setién

Recordó entonces la eliminatoria entre y de los octavos de final de Champions explicando que “vimos el Liverpool-Atlético, es cierto que el Atleti ganó los dos partidos, el primero con merecimiento, pero en el segundo recibió 35-40 disparos y el mejor fue su portero”.

Se lamentó de esta casuística en la que “el fútbol es como es, hay que aceptarlo. Es un poco triste que a veces solo se vea el resultado” para acabar asegurando que “el resultado no me compensa”.

“Con la lógica de las plazas europeas el Barcelona debería ser campeón”

También analizó el criterio de la RFEF indicando que los cuatro equipos que ocupan posición de Champions ahora mismo serían quienes acudirían a la la temporada que viene en caso de no poder acabar la temporada y aseguró que “si seguimos el mismo planteamiento de las plazas europeas, lo lógico sería que el Barcelona fuese el campeón”.

Pese a esto aseguró que "no me gustaría quedar campeón de esta manera, sería un campeonato que no celebraría de la misma manera".

Por último al ser preguntado si contará con Messi para la temporada que viene, afirmó que “espero que él siga contando conmigo” para concluir diciendo que “le convenceremos de que siga con un proyecto ganador”.