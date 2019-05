Sergio Ramos ofrecerá una rueda de prensa para aclarar su futuro en el Real Madrid

El capitán ofrecerá una rueda de prensa en la que presumiblemente anuncie que cumplirá su contrato hasta 2021.

El futuro de Sergio Ramos en el ha estado en el alambre en los últimos días pero el capitán del conjunto merengue ofrecerá este miércoles una rueda de prensa en Valdebebas para aclarar la situación y, según La Sexta y ABC, anunciar que seguirá en el club hasta cumplir su actual contrato que expira en 2021.

"El capitán del Real Madrid C. F., Sergio Ramos, comparecerá hoy a las 17:30 h ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid", reza el comunicado que ha hecho público el club blanco.

Una oferta de había hecho al central de Camas replantearse su futuro y se la llegó a poner sobre la mesa al presidente, Florentino Pérez, que se negó a dejarlo marchar como agente libre, tal y como confirmó el propio dirigente.

"Vino a verme y me dijo que tenía una oferta muy importante de China, pero que no podían pagar tránsfer. Yo le dije que esto no podía ser. Es imposible que dejemos marchar gratis al capitán, porque además serían un precedente peligroso. Y ya está, eso fue todo, fue una conversación cordial", explicó en una entrevista en Onda Cero.

Tal y como informó Goal el pasado martes, esta petición de Ramos generó cierta tensión entre el jugador y el máximo dirigente merengue pero la predisposición de ambas partes era la de arreglar la situación para que el central se quedase. La esperada paz podría escenificarse en la rueda de prensa.