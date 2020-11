Sergio Escudero, lesionado: Qué tiene, cuánto tiempo estará de baja y qué partidos se perdería con el Sevilla

El defensa del Sevilla tuvo que marcharse en camilla del partido tras apoyar violentamente el codo en el cesped.

Malas noticias para el . Sergio Escudero se ha tenido que retirar en camilla del terreno de juego ante el Krasnodar, tras golpearse el codo, el mismo que se luxó hace dos años ante el .

Un mal apoyo, causa de la lesión

El defensa tuvo que marcharse en el primer cuarto de hora de la segunda mitad. Tras apoyar violentamente el codo izquierdo sobre el cesped, el zaguero no pudo continuar y despertó las alarmas en el cuadro de Lopetegui.

Lopetegui se pronuncia

Tras el duelo, en el que el Sevilla se ha clasificado para octavos, Julen Lopetegui ha explicado qué es lo que ha sucedido con el defensa.

"Se le ha salido el codo. No sabemos el alcance de la lesión pero no tiene buena pinta. Hoy no es muscular, ha sido mala suerte y las lesiones nos castigan mucho. Hay que mirar para adelante, que se recupere lo antes posible y mientras confiar en los que están", expresó.