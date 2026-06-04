Según el Eindhovens Dagblad, Sergiño Dest podría dejar el PSV este verano por un precio fijado, igual que Mauro Júnior y Joey Veerman. El campeón holandés espera recaudar varios millones.

El periodista Rik Elfrink detalla: «No se conoce la cifra exacta, pero parece que el PSV se verá obligado a vender al lateral de 25 años por una oferta de entre 23 y 25 millones de euros».

«Si el jugador está interesado en el club que lo quiere y desea el traspaso, el PSV podría perder el control parte del verano y tendría que aceptar la venta», añade el periodista.

Según Transfermarkt, su valor actual ronda los 18 millones, por lo que la cifra acordada se ajusta al mercado.

El PSV lo fichó en 2023 cedido por el FC Barcelona y lo compró un año después; el club español aún conserva un porcentaje de una posible reventa.

Dest ha sido campeón con el PSV en las últimas tres temporadas y, en 82 partidos oficiales, ha marcado cuatro goles y dado dieciséis asistencias.

Primero, Dest participará en el Mundial con Estados Unidos. El jugador de Almere lleva ya algún tiempo en el país de su padre.