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Serbia vs. Alemania: hora de inicio
Alemania se enfrenta a Serbia en el estadio Rajko Mitić de Belgrado, en un partido del grupo 2 de la Liga A de la UEFA Nations League. Jürgen Klopp y su equipo buscan acercarse a la cabeza de la clasificación.
Serbia está sometida a una presión considerable tras una floja fase de grupos. Cuatro derrotas en los cuatro primeros partidos, entre ellas dos ante Alemania y Países Bajos, han relegado al equipo del seleccionador Veljko Paunović al último puesto del grupo.
Alemania viaja a Belgrado con sensaciones encontradas. Klopp ha anunciado su convocatoria de 24 jugadores para los dos partidos contra Serbia y Países Bajos, con la mirada puesta en lograr grandes actuaciones en ataque. Niclas Füllkrug encabeza la tabla de goleadores de la Bundesliga y regresa a la selección tras más de un año de ausencia.
En la portería, Klopp apuesta claramente por Marc-André ter Stegen, que ha recuperado su mejor nivel tras su grave lesión en el Ajax. En el centro del campo, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović y Tom Bischof forman el bloque del Bayern que debe sostener la salida de balón de Alemania.
Alemania ganó con claridad el partido de ida en Múnich por 2-0. Ahora busca dar en Belgrado el siguiente paso hacia los cuartos de final y reducir la distancia con Países Bajos, líder del grupo.
Aquí encontrará toda la información sobre la transmisión, la hora de inicio y las alineaciones.
Temas de la semana: ¿qué ha pasado con Serbia y Alemania?
Serbia ha perdido sus cinco últimos partidos oficiales y presenta así el peor estado de forma del grupo. Su derrota más reciente fue el 4 de octubre de 2026, cuando cayó por 2-1 ante Países Bajos. Antes también perdió por 2-0 contra Alemania y por 5-1 frente a México en un amistoso. En total, Serbia marcó solo cinco goles y encajó doce en esos cinco encuentros.
Alemania llega a Belgrado con un balance más equilibrado: una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un 0-0 ante Grecia el 4 de octubre. Antes ganó el partido de ida contra Serbia por 2-0 y empató 1-1 con Países Bajos. En esos cinco encuentros, Alemania marcó cuatro goles y encajó dos.
Serbia vs. Alemania: alineaciones
Serbia contra Alemania alineaciones probables
Once inicial
Manager
- V. Paunovic
- J. Klopp
Serbia vs. Alemania: estado de forma
Serbia vs. Alemania: balance de enfrentamientos directos
Cara a cara
Serbia vs. Alemania: las clasificaciones
Grp. 2
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