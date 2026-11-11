Previa del Serbia-Alemania de la Liga A de la Nations League de la UEFA

UEFA Nations League A - Jornada 5 13 nov 2026 - 14:45 Stadion Rajko Mitic

Serbia recibe a Alemania en el Stadion Rajko Mitić de Belgrado el viernes 13 de noviembre, en un partido del grupo A2 importante para ambas selecciones en la Liga A de la Nations League de la UEFA.

Serbia, al borde de la eliminación

Serbia ha tenido un mal comienzo de campaña: ha perdido sus cuatro partidos de la Nations League hasta ahora y ha encajado nueve goles. Lleva cinco encuentros sin ganar y la permanencia en la Liga A es ahora la principal prioridad de Veljko Paunovic. No hace falta decir que Serbia necesita ganar este partido: está a cinco puntos de la salvación.

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Klopp necesita que sus jugadores mejoren

Alemania viaja a Belgrado en un momento irregular bajo las órdenes de Jurgen Klopp, con una sola victoria en cuatro partidos y mucho trabajo por delante. Confiará en el olfato goleador de Niclas Füllkrug, que regresa a la selección después de más de un año de ausencia. Esta temporada lleva 12 goles en 10 partidos con el Werder Bremen. El trío del Bayern de Múnich formado por Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović y Tom Bischof llevará las riendas del centro del campo alemán. Tras ganar 2-0 en el partido de ida, Alemania viaja a Belgrado convencida de que puede repetir ese resultado y recortar la distancia de tres puntos que la separa de Países Bajos y Grecia, colíderes del grupo.

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Datos clave y novedades de las selecciones

Alemania ha empatado sus dos partidos a domicilio en la Nations League de esta temporada y solo ha marcado un gol.

Serbia lleva 13 partidos sin dejar su portería a cero.

Los locales no podrán contar con Sasa Lukic ni Nemanja Maksimovic por sanción.

La única victoria de Serbia sobre Alemania en su historia llegó en el Mundial de 2010.

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