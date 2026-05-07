Jari De Busser, guardameta de 26 años del Go Ahead Eagles, asegura en una entrevista con Voetbal International que aún no ha recibido ofertas del Club Brugge ni del Feyenoord.

Aunque durante el último año se le ha relacionado con clubes de primera línea de Bélgica y los Países Bajos, por ahora no hay nada concreto.

«Solo he leído que había interés. No sé más que vosotros, porque yo también vi aparecer las noticias en los medios. No he oído nada más al respecto. Todavía no me han llamado», afirma el portero de 1,90 metros de altura.

De Busser sería un serio competidor para Timon Wellenreuther. «Hay buenos clubes en los Países Bajos y el Feyenoord es uno de ellos. Un club muy bonito. Gracias a Mats Deijl sé un poco cómo funcionan allí y De Kuip es un estadio fantástico».

Sin embargo, De Busser no quiere apresurarse: «Primero tienen que llamar, ¿no? Ya veremos qué pasa».

Le costó aceptar la marcha de Deijl al Feyenoord: «Me di cuenta de que el equipo de amigos se estaba desintegrando poco a poco. Mats era el pegamento, así que su partida fue un golpe duro. Le admiraba».

De Busser tiene contrato con el Go Ahead hasta mediados de 2027 y, según Transfermarkt, su valor ronda los 3 millones de euros.