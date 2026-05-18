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Marcus Rashford Harry Kane EnglandGetty
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Tegar Paramartha

Traducido por

¿Será este el once de Inglaterra que cumpla el lema «el fútbol vuelve a casa» en el Mundial 2026?

GOAL's FanZone
World Cup
England
J. Pickford
H. Kane
M. Rashford
B. Saka
D. Rice
T. Alexander-Arnold
J. Bellingham
J. Stones
M. Guehi
N. O'Reilly
R. James

¡Un aficionado opina! Un experto en fútbol propone una lección de selección: un once equilibrado y contundente, pensado para dominar en 2026. Quizá no compartas todos los nombres, pero la lógica es innegable.

A medida que se acerca el Mundial 2026 y Inglaterra renueva sus ambiciones, los aficionados debaten la mejor alineación para los Tres Leones.

Una voz apasionada lo traduce en una alineación convincente que mezcla experiencia, juventud y equilibrio táctico.

El sistema se basa en un sólido 4-2-3-1 que resalta las fortalezas defensivas. «Fácil. Pickford en la portería, al 100 %», comenzó el aficionado.

«Cuatro en la zaga: Trent como lateral derecho, en el centro John Stones y Marc Guehi, y como lateral izquierdo uno de los mejores del City, Nico O’Reilly».

«De pivote elijo a Declan Rice; me gusta Elliot Anderson, tiene habilidad y energía, pero no puede ser. En la derecha pongo a Reece James».

Amistosos
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England
ENG
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New Zealand
NZL

«El 10 es Jude Bellingham, ni se te ocurra proponerme a otro. En la derecha, Bukayo Saka».

En la izquierda, ni se te ocurra poner a Anthony Gordon; me cae bien, pero no le llega ni a los talones a Marcus Rashford, que además complementa a nuestro nueve, Harry Kane.

@goalfanzone

Pick your England starting XI for the 2026 World Cup 🦁 #football #england #worldcup #premierleague

♬ original sound - GOAL's FanZone

Un once que equilibra defensa, centro del campo y ataque, y que mezcla estado de forma, experiencia y táctica. Así ven los aficionados el posible once que lleve a los Tres Leones al triunfo en 2026.

¿Cómo sería tu once inicial de Inglaterra? ¡Comparte tu versión en los comentarios! Crea tu equipo ideal y únete a la conversación.


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